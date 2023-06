Asociácia hotelov a reštaurácií žiada prehodnotenie novely, nižšiu DPH pre gastro sektor chcú mať na dlhší čas

Ak má zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 percent na 10 percent na reštauračné a stravovacie služby pomôcť, musí sa zaviesť na dlhšie ako na prvé tri mesiace budúceho roka.

V tlačovej správe to uviedli zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS).

O novele zákona o DPH, ku ktorej by mali poslanci prijať návrh na zníženie DPH na reštauračné a stravovacie služby na prvé tri mesiace budúceho roka, má parlament hlasovať v utorok o 11:00.

Zápas o prežitie

Sektor hotelov a reštaurácií sa podľa AHSR už mesiace nachádza v neľahkej situácii, v ktorej zápasí o prežitie. Práve z dôvodu pretrvávajúcej krízovej situácie AHRS dlhodobo požaduje dočasné zníženie DPH na služby cestovného ruchu.

„Nižšia sadzba DPH je účinný nástroj pomoci, ktorý dlhodobo funguje v dvadsiatich štyroch európskych krajinách. Počas pandémie sa toto opatrenie osvedčilo ako jedno z najadresnejších riešení pre gastro sektor, čo potvrdzuje aj fakt, že práve v týchto krajinách gastro nečelí problémom akými sú pokles tržieb, nedostatok personálu a stagnujúce platy,“ tvrdí prezident AHRS Marek Harbuľák.

Prehodnotenie novely

Zamestnávatelia združení v AHRS vyzývajú poslancov, aby predloženú novelu zákona prehodnotili a termín zníženia sadzby DPH predĺžili.

„Pomoc prostredníctvom zníženej sadzby DPH je totiž pre prevádzky pomocou iba v prípade, že majú obraty. Pokiaľ to poslanci NR SR a politickí predstavitelia vládnych strán myslia s pomocou gastro sektoru skutočne úprimne, a pomoc má byť aj skutočne účinná, je nevyhnutné termín predĺžiť, tak aby zahŕňal obdobie letných mesiacov. Tie sú, preukázateľne, hlavnou sezónou pre takmer všetky reštauračné a stravovacie zariadenia,“ zdôrazňuje prezident AHRS.

Matovičova pomocná ruka

DPH na prepravu lyžiarskymi vlekmi a lanovkami, na akvaparky, na vstupné do športovísk a reštauračné a stravovacie služby sa má v prvých troch mesiacoch budúceho roka znížiť zo súčasných 20 percent na 10 percent. Na piatkovom brífingu o tom informoval minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Upozornil na to, že v gastro sektore sa priznáva len 35 percent tržieb. Ak by podľa ministra financií začali prevádzkovatelia gastro služieb priznávať vyššie tržby, 10-percentná DPH by mohla platiť aj po 31. marci budúceho roka. Tento krok by mal parlament budúci týždeň schváliť ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o DPH.





„Rátame s tým, že ceny zrejme zostanú rovnaké alebo nebudú stúpať a najviac to pomôže prevádzkovateľom gastra,“ povedal Matovič.

Už žiadne podvádzanie

Ak gastro sektor podľa neho nebude priznávať vyššie tržby, výpadok štátu na nižšej DPH bude za tri mesiace predstavovať do 30 miliónov eur. Zníženie DPH považuje za podanú ruku pre gastro sektor. „Chceme vidieť vyššie tržby,“ povedal. Bol by rád, ak by prevádzkovatelia gastra priznávali oproti súčasnosti dvojnásobné tržby.





„Bol by som veľmi rád, keby sme v gastre čo najmenej podvádzali,“ dodal. Ak podľa neho gastro sektor nezačne priznávať vyššie tržby, 10-percentná DPH bude platiť len v prvých troch mesiacoch budúceho roka.

