Antivaxeri protestujú pred obydliami lekárov, polícia je pripravená voči každému z nich zakročiť

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia bude v prípade protiprávneho konania „antivaxerov“ pred obydliami lekárov konať. Policajný zbor to uviedol v statuse na sociálnej sieti na profile Polícia Slovenskej republiky.

Policajti v statuse uvádzajú, že protesty proti očkovaniu pred obydliami lekárov monitoruje a nebude tolerovať prípadné porušenie zákonov zo strany protestujúcich.

„Nie je to tak dávno, keď sa v prvej vlne lekárom a odborníkom tlieskalo za ich prácu, obetu a vytrvalosť bojovať s pandémiou.

Dnes sú tu vďaka dezinformáciám malé skupiny ľudí, ktorí neváhajú ísť pred dom lekára a zasypať ho svojimi výhradami a natočiť si vzájomnú konfrontáciu na kameru,“ napísala polícia.

Obviňovať lekára z vraždy experimentálnou vakcínou je podľa nej úplne scestné a spoločnosť musí takéto konanie odsúdiť. Polícia pripomína, že sú to práve lekári, ktorí poskytovali zdravotnú starostlivosť všetkým občanom a počas prvej a druhej vlny pandémie boli práve lekári na hrane vyčerpania a kolapsu celého zdravotníckeho systému. Situácia bola napokon zvládnutá aj vďaka ich obetavosti a vytrvalosti.

Útoky na lekárov Heger považuje neprípustné a je z nich znepokojený

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) považuje útoky skupiny obyvateľstva na lekárov za neprípustné a je z nich znepokojený a zarmútený. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.





„Cieľom odborníkov je ľudí chrániť. Pracujú v záujme ochrany zdravia a života našich občanov, zdravia našej spoločnosti.

Dokážem si predstaviť, že ľudia s odborníkmi nie vždy súhlasia, no mali by sme sa rešpektovať,“ povedal premiér.





Heger považuje všetky ataky na odborníkov za hlboko neetické a neprípustné. Chce zároveň vyzvať prokuratúru a policajné zložky, aby tieto aktivity sledovali a zasiahli v prípadoch, keď by si to situácia vyžadovala.





Niektorí odborníci z radov doktorov sa v posledných dňoch stali obeťami protestujúcich, ktorí proti pandemickým opatreniam protestovali pred ich domovmi. Protesty sa uskutočnili napríklad pred miestom bydliska Vladimíra Krčméryho či Pavla Jarčušku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.