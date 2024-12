Analytik Krúpa: Platy pre vojakov a policajtov sa dvíhajú, ale o systémových opatreniach nepočuť

3.12.2019 (Webnoviny.sk) - Zvyšovanie platov v bezpečnostných zboroch je súčasťou predvolebnej politickej kampane. Uviedol to pre agentúru SITA bezpečnostný analytik Juraj Krúpa zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku.

Podľa neho funguje na Slovensku takzvaný „rezortizmus“, to znamená, že každý minister sa pozerá iba na svoj rezort a nemá záujem riešiť podobné situácie systémovo. Platové „preteky“ odštartovali u vojakov, ktorí si prilepšia na jar budúceho roka.

O systémových opatreniach nepočul

Následne sa ozvala šéfka Ministerstva vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD), ktorá našla vo vlastnom rozpočte financie na vyššie mzdy. Ako posledný hovoril o potrebe navyšovania platov minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý chce presadiť lepšie podmienky pre Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

„Ako prví s tým prišli nominanti Slovenskej národnej strany (SNS) na Ministerstve obrany SR, ktorí až po štyroch rokoch svojho pôsobenia zvýšia vojakom mzdy. Vnímam to ako predvolebný ťah. To isté vidíme aj v iných bezpečnostných zložkách. Postupne sa im to navyšuje, dávajú sa rôzne príplatky, ktoré vnímam ako motivačný faktor pred voľbami,“ uviedol Krúpa.

Analytik zároveň pripomína, že o systémových opatreniach zatiaľ príliš nepočul. Platové úrovne sú v súčasnosti v bezpečnostných zložkách približne porovnateľné. Kompetentní sa však obávajú, že ľudia budú odchádzať z jedného zboru do druhého, práve pre lepší zárobok.

Každý hrabe na svojom piesku

„U nás na Slovensku vládne rezortizmus, kde si každý hrabe na vlastnom piesočku, a preto zladiť takéto procesy je veľmi náročné. Veď je potrebné si uvedomiť, že máme napríklad dve štátne letky. Jednu pod ministerstvom vnútra a druhú pod rezortom obrany,“ dodal Krúpa.

Platí tiež fakt, že vláda SR, respektíve jednotlivé ministerstvá nemajú pred voľbami vo februári 2020 dostatok času na to, aby pripravili spoločnú legislatívu, ktorá by dostala platy v bezpečnostných zboroch na jednotnú úroveň.

O téme zvyšovania miezd príslušníkov ZVJS sa bude hovoriť najmä po novom roku. Šéf ministerstva spravodlivosti Gál chce od vlády osem až desať miliónov eur. Vojaci a policajti už majú zvýšenie miezd odobrené.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 20. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 20. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dávajte si pozor. Vaša nervová sústava je napätá. Nesnažte sa riešiť zložité úlohy. S partnerom sa vyberte niekam medzi ľudí, možno sa vyhnete zbytočným konfliktom.

Býk 21.4. - 21.5.

Zas bude pre vás všetko priveľmi pomalé. Nepodliehajte netrpezlivosti, svoj cieľ dosiahnete včas, aj keď nie bez problémov. Zatiaľ sa venujte nejakej metóde dobrej relaxácie.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Bude sa vám dariť, len nezabudnite na opatrné počínanie s deťmi, partnerom alebo spoločníkom. Vzniknutý konflikt by mohol mať rozsiahle následky.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše návrhy sa dnes stretnú zväčša so súhlasom okolia. Proti bude iba jedna osoba, na ktorú neplatia strohé argumenty, ale za všetkým hľadá hlbší zmysel. Skúste jej ho poskytnúť.













Všetky Horoskopy Piatok 20. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu