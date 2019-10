Akým smerom sa uberá stavebníctvo na Slovensku?

1.10.2019 (Webnoviny.sk) - V Jasnej sa každoročne stretáva Slovenská komora stavebných inžinierov s pracovníkmi stavebných úradov a verejnej správy, projektantami a odborníkmi v oblasti stavebníctva na dvojdňovej odbornej konferencii STAVEBNÉ ÚRADY 2019, ktorej cieľom je nájsť spoločne odpovede na otázky, ktoré rezonujú v stavebníctve.

Aj tento rok tomu nebolo inak a posledný septembrový týždeň (26. a 27.9.2019) bol venovaný témam ako príprava zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe legislatíva v oblasti životného prostredia a energetickej hospodárnosti budov elektronický výkon verejnej moci a zákon o eGovernmente. zavedenie elektronizácie podaní na stavebných úradoch kvalita stavieb na Slovensku a úloha projektanta k jej dosiahnutiu.

Konferencie sa zúčastnilo viacero významných hostí, medzi ktorých sa zaradil určite aj štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter Ďurček, ktorý informoval prítomných o stave prípravy zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, ktoré by mali nahradiť súčasný jeden stavebný zákon.

Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS, poďakoval za úzku spoluprácu s SKSI vďaka, ktorej môže byť na tejto konferencii a otvorene komunikovať o problémoch, ktoré trápia pracovníkov stavebných úradov a projektantov. Ocenil aj doterajšiu dobre odvedenú prácu a vyzval prítomných zástupcov na kontinuálne pokračovanie v začatých procesoch.

Predseda Slovenskej komory stavebných inžinier Vladimír Benko vyzval k dôslednosti a zodpovednosti pri navrhovaní a realizácii stavieb, ku vzájomnej komunikácii medzi zainteresovanými stranami a hľadaní akceptujúcich riešení pri problémových situáciách. Podľa jeho slov, jedna zo štyroch slovenských stavieb ešte pred kolaudáciou prechádza opravou a slovenské stavebníctvo je v porovnaní s ostatnými odvetviami pomerene zaostalé. Upozornil, že nám stále chýba elektronizácia – "My projektanti, inžinieri a architekti dodnes nemáme otvorené dvere na to, aby sme mohli náš projekt odovzdať v elektronickej forme, trebárs len v PDF formáte s elektronickým podpisom". SKSI sa aktívne zapája do medzinárodných projektov, čím chce svojim členom prinášať v oblasti elektronizácie a informatizácie stále nové príležitosti.

Na konferencii zaznelo veľa nových a užitočných informácií, ktoré môžu pomôcť pracovníkom stavebných úradov a projektantom pri ich ďalšej práci. Cieľom konferencie bolo posúvať témy a problematiku ďalej, aby odvetvie stavebníctva rástlo a napredovalo.

