Ako z mafiánskeho filmu, nahrávky z Trnkovej kancelárie mohli podľa Petkovej použiť na vydieranie

31.10.2019 (Webnoviny.sk) - Nahrávky z kamery v kancelárii prokurátora Dobroslava Trnku mohli slúžiť na vydieranie. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) zverejnilo v stredu krátke video, na ktorom pomáha Marian K., ktorý v súčasnosti čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, Trnkovi s inštaláciou kamery v jeho kancelárii.

Jasné podozrenia z trestných činov

Marian K. si pravdepodobne nenahrával len svoju vlastnú konverzáciu s bývalým generálnym prokurátorom, ale pomohol mu aj zaznamenávať jeho rokovanie s neznámym návštevníkom na skrytú kameru. Nahrávku podľa centra získala z anonymného zdroja medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project).

„Scéna, ktorú mala verejnosť možnosť vidieť, je ako z mafiánskeho filmu. Človek, ktorý je dnes vo väzení, obžalovaný z vraždy a falšovania zmeniek, si v kancelárii generálneho prokurátora inštaluje zariadenie zrejme na to, aby mohol nahrávať jeho návštevy,“ vyhlásila Petková.

Sú tam podľa nej jasné podozrenia z trestných činov, minimálne porušenia dôvernosti ústneho prejavu, zneužitia právomoci verejného činiteľa a ak sa vezme do úvahy aj predchádzajúca zverejnená nahrávka, kde sa Trnka a Marian K. bavia o peniazoch, tak aj z korupcie.

Rozhodnutie Čižnára vítajú

Na situáciu reagoval aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý k štvrtku vydal rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie Dobroslava Trnku. Dôvodom je začatie disciplinárneho konania. Informáciu priniesla .

Nadácia Zastavme korupciu toto rozhodnutie víta. Pozastavenie výkonu funkcie Dobroslava Trnku oceňuje aj organizácia Via Iuris. Ako pre agentúru SITA uviedla Katarína Žitniaková z komunikačného oddelenia organizácie, zotrvávanie Trnku vo funkcii prokurátora bolo po zverejnených informáciách a po odporúčaní Rady prokurátorov neudržateľné.

„Nezávislosť a integrita prokurátorov sú legitímnym verejným záujmom a Via Iuris upozorňovala, že pán Trnka by nemal do odstránenia pochybností vykonávať funkciu prokurátora a mal by požiadať o prerušenie výkonu funkcie,“ konštatovala Žitniaková.

Prvý nevyhnutný krok

Pozastavenie výkonu funkcie však organizácia považuje len za prvý nevyhnutný krok a rovnako dôležité bude podľa nej nasledujúce disciplinárne konanie a prípadne trestné vyšetrovanie bývalého generálneho prokurátora.

„Myslíme si, že systém prokuratúry nie je potrebné zbúrať a postaviť nanovo, ale je určite nevyhnutné ho opraviť. Organizácia Via Iuris by v takejto situácii rada odborne prispela, preto čoskoro predstavíme konkrétne návrhy a opatrenia, ktoré by tejto kľúčovej inštitúcii právneho štátu pomohli. Napríklad v súvislosti s voľbou a odvolávaním generálneho prokurátora či procesu výberových a disciplinárnych konaní,“ dodala Žitniaková.

Denník N. navyše 14. októbra informoval o existencii nahrávky rozhovoru Mariana K. s Trnkom. Marian K. podľa nej varoval bývalého generálneho prokurátora, že ho zabijú. Dôvodom údajne bolo, že sa Trnka pokúsil vydierať spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka Gorilou, teda nahrávkou jeho rozhovorov v konšpiračnom byte, o ktorej bol Haščák presvedčený, že už neexistuje. Trnka autenticitu nahrávky poprel.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

