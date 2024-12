Ako ušetriť na klimatizácii? (poradňa)

Sezóna horúcich dní vrcholí. Viaceré domácnosti už vlastnia klimatizáciu, ktorou si spríjemňujú prežitie tropických dní.

Alebo nad jej kúpou uvažujú. V takom prípade treba počítať s tým, že ani príjemne vychladená miestnosť nie je zadarmo.

Najväčších slovenských energetických firiem sme sa opýtali, akú klimatizáciu si kúpiť, aby nám čo najmenej ukrojila z rodinného rozpočtu. Tiež na rady, ako ju správne používať.

Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou

Klimatizácie, ktoré dodávatelia v súčasnosti ponúkajú, sú väčšinou z tých vyšších, čiže lepších energetických tried. Základom je zvoliť si klimatizáciu minimálne v energetickej triede A+. Samozrejme, oveľa úspornejšia je s triedou A++.

Následne je dôležité, ako domácnosť klimatizáciu prevádzkuje. „Kľúčové je, aby domácnosť teplotu v byte či dome nedali na príliš nízku úroveň,“ povedala pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa Západoslovenskej energetiky Michaela Dobošová.





Optimum je podľa nej päťstupňový rozdiel oproti vonkajšej teplote. „Určite nie viac ako sedem stupňov,“ zdôraznila Dobošová.





Čím menší tento rozdiel bude, tým bude podľa nej chladenie ekonomickejšie. „Zároveň základným pravidlom je, že v klimatizovanom priestore musia byť uzatvorené okná,“ upozornila.

Lepšia je investícia do modernej klimatizácie

Hovorkyňa Východoslovenskej energetiky Katarína Šulíková odporúča domácnostiam investovať do modernej klimatizácie. Tá má totiž technológiu vylepšeného konvertora, vďaka čomu spotrebúva menej energie a nevytvára nepríjemný hluk či vibrácie.

„Zákazník môže klimatizáciu programovať a vypínať a zapínať na diaľku. Ovládanie cez telefón či tablet tak prináša zákazníkovi komfort a je i nástrojom na šetrenie, napríklad okamžité vypnutie na diaľku, ak sme zabudli klimatizáciu vypnúť,“ povedala Šulíková.





Priemerná ročná spotreba jednej klimatizácie s výkonom 3,5 kilowattov je podľa východoslovenských energetikov 25 eur. Samozrejme, od intenzity používania a nastavenej teploty chladenia sa môžu náklady meniť.





„V bežnej domácnosti sa ročné náklady na prevádzku klimatizácie, teda náklady na elektrinu, pohybujú v intervale 30 až 60 eur,“ uviedla Dobošová.

Koľko stojí klimatizácia?

Západoslovenskí energetici sú schopní domácnosti ponúknuť klimatizáciu od 999 eur vrátane dane z pridanej hodnoty a montáže. Taktiež ponúkajú domácnostiam klimatizáciu splácať, a to za jedno euro na deň.

Východoslovenská energetika ponúka základné modely klimatizácie od 480 eur.

„Zákazníkom prinášame možnosť výhodného financovania prostredníctvom finančných splátok. Vďaka čomu môžu mať klimatizáciu už za 19 eur mesačne vrátane ceny montáže a montážneho materiálu,“ dodala Šulíková. Samotná montáž single split klimatizácie stojí 330 eur.

Klimatizáciu namontujú aj počas leta

Domácnosť sa môže rozhodnúť pre klimatizáciu aj počas týchto horúcich dní. Energetici ich montujú celoročne. Odporúčajú však domácnostiam ich kontaktovať počas celého roka, keď majú montážnici menej práce ako počas sezóny.





„V dnešných dňoch rastie záujem zo strany zákazníkov, a preto posilňujeme naše montážne tímy. Takisto nie je dobré odkladať kúpu na nasledujúcu sezónu, pretože montáž klimatizácie je odborná činnosť, je to vyhradené technické zariadenie a kapacity montážnej siete sú obmedzené. Navyše, aj mimo klimatizačnej sezóny si môže zákazník klímou dokurovať svoju domácnosť,“ povedala Šulíková.

Aj podľa západoslovenských energetikov je aj teraz čas namontovať si do domácnosti klimatizáciu. „Treba však rátať s tým, že v tomto roku sa využije skôr v druhej polovici leta. Domácnosť tak ale bude mať pripravené a odskúšané riešenie pre rok 2022 bez stresu,“ konštatovala Dobošová.





Všeobecne najlepší čas na objednanie a inštalovanie klimatizácie je od augusta do apríla, kedy je dopyt nižší a je priestor na pohodlný výber a inštaláciu bez stresu. „Úplne najhoršie riešenie je si nechať objednávku na máj a jún, kedy začne byť teplo a dodávatelia klimatizácií nevedia, kde im hlava stojí,“ dodala Dobošová.

Pozor na baktérie a prach

Energetici domácnosti upozorňujú, že pri výbere klimatizácie by si mali dať pozor aj na to, či klimatizačná jednotka nešíri baktérie a prach po miestnosti. Funkčný filter, ktorý dokáže eliminovať nielen prachové čiastočky, ale tiež baktérie a alergény, má byť podľa nich nevyhnutnou súčasťou pri výbere.

Nemenej dôležité je tiež zamerať sa na moderné funkcie, ktoré eliminujú možnosti nepríjemných pocitov. Jednou z takých je funkcia wind free, vďaka ktorej sa vzduch v miestnosti rozptyľuje rovnomerne a nehrozí tak prievan či prechladnutie.





„Výrobcovia tiež poskytujú smart technológie, ako pohybový senzor pre efektívne a energeticky úsporné chladenie. Automatická technológia dokáže analyzovať vaše vzorce správania (preferovanú teplotu, cooling mode) a zosúladiť vonkajšie a vnútorné teplotné podmienky, čím sa vyhnete častým prechladnutiam,“ uzavrela Šulíková.

