Ako postupovať v prípade problémov so splácaním úveru? Štvrtina Slovákov to nevie

V súčasnej dobe vysokej inflácie a stále rastúcich životných nákladov sa viacerí ľudia môžu dostať do situácie, že nebudú schopní splácať svoje úvery. Traja z desiatich Slovákov by za takýchto okolností požiadali o odklad alebo zníženie splátky. Štvrtina ľudí nevie, ako by v takomto prípade postupovali. Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Home Credit.

Ďalších 17 % respondentov by hľadalo finančné zdroje v rámci pôžičky v rodine alebo od priateľov, 12 % by sa pokúsilo nájsť si dodatočnú prácu či brigádu, aby si zvýšili svoje príjmy a 9 % by sa snažilo obmedziť svoju spotrebu a životné náklady.

Je tu však aj 7 % respondentov, ktorí by sa svoju nepriaznivú finančnú situáciu snažili zvládnuť predajom časti svojho majetku, či vybavenia domácnosti. Ďalšou pôžičkou alebo refinancovaním by to riešilo 6 % ľudí.

„Ak sa človek dostane do problémov so splácaním úveru, odporúčame mu, aby sa okamžite obrátil na veriteľa. Pokiaľ sa neoneskorí so splátkou a aktívne hľadá riešenie, existuje viacero možností, ako mu pomôcť. Jednou z alternatív je konsolidácia, ak má viacero pôžičiek. Najhoršie je nereagovať, pritom treba myslieť na to, dlh nikdy nezmizne, naopak, časom sa bude zvyšovať,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.





Rastúce úrokové sadzby záujem o hypotéky zatiaľ neovplyvnili, ale ľuďom s príjmom na hrane môžu zmeniť plány

Rastúce úrokové sadzby sa zatiaľ neprejavili vo výrazne zníženom dopyte po hypotékach.

Ako ďalej uviedla riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová, ľudia sa stále intenzívne zaujímajú, ako môžu čo najvýhodnejšie financovať kúpu novej nehnuteľnosti, ale aj rekonštrukciu bývania, či stavbu domu.





„Je pravda, že pri vyšších úrokoch sa niektorí klienti v bankách kvalifikujú na nižšiu sumu úveru, ako by tomu bolo vlani. Ľudí obmedzuje aj maximálny úverový strop a nutnosť dofinancovať kúpu vlastnými prostriedkami,“ hovorí Šablová.

Rast úrokov





Hypotéky sú podľa nej stále najlacnejšou alternatívou financovania bývania a pre mnohých ľudí predstavujú jedinú šancu, ako sa môžu dopracovať k vlastnej nehnuteľnosti.

„Výhodou je, že úver je dlhodobý, flexibilný a vďaka vhodne zvolenej fixácii si človek môže zaistiť vhodné podmienky a mesačné splátky aj na obdobie, v ktorom sa očakáva ďalšie zdražovanie,“ skonštatovala Šablová.





Na druhej strane, v čase poklesu sadzieb môže pre zmenu využiť úpravu úroku a zvýhodniť si svoj úver v aktuálnej banke alebo využiť refinancovanie s cieľom znížiť preplatenie úveru v budúcnosti.

Nájomné bývanie

Štátom podporované nájomné bývanie, ktoré by cenovo dokázalo konkurovať nákladom na vlastné bývanie cez hypotéku, je u nás zatiaľ podľa Šablovej nedostupné.





„Slováci majú extrémne pozitívny vzťah k vlastníctvu nehnuteľnosti a nemyslím si, že by ich doterajšie zvýšenie úrokov viedlo k zmene uvažovania a preferovaniu bývania v podnájme,“ myslí si odborníčka.





Pre ľudí s príjmom na hrane môže zdražovanie hypoték znamenať, že budú musieť voliť lacnejšiu nehnuteľnosť, resp. pri nedostatku vlastných zdrojov sa dočasne budú musieť vzdať možnosti zaobstarať si vlastnú nehnuteľnosť.

Vtedy je riešením podľa Šablovej prenájom nehnuteľnosti. „Avšak v opačnom prípade je populárnejšie bývať vo vlastnom, aj keď s hypotékou, ktorá môže byť dočasne drahšia,“ dodala Šablová.

