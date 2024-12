Adam Ďurica predstavuje novinku Pohľad pre bohov (video)

Spevák a skladateľ Adam Ďurica prichádza s novinkou Pohľad pre bohov. Hudbu zložil spevák, text napísal Peter Riava. Producentom piesne je Oskar Rózsa. K novinke už nakrútili aj videoklip.

"Nebudem sa už opakovať, ale stále sa snažím vo svojej tvorbe posúvať, hľadať niečo nové, čo by aj mne mohlo pomôcť otvárať a vidieť nové horizonty v hudbe, preto sme oslovili Oskara Rózsu.

Poznáme sa, ale nikdy sme spolu nerobili," hovorí spevák na margo spolupráce. "Adam je pravdivý umelec. Robiť s ním je radosť, inšpirácia, zábava. Držím mu palce na jeho ceste," pridáva sa producent piesne.

"Videoklip sme natáčali v Prahe spolu s Jakubom Mahdalom, ktorý k skladbe doplnil pokračovanie príbehu. Už sme spolupracovali na ďalších mojich skladbách. On sám je hudobníkom, preto mám rád jeho prístup nielen k skladbe samotnej, ale aj k práci, ktorá je naozaj veľmi profesionálna," dodal spevák.

Ďalšou novinkou v Adamových spoluprácach je fotenie, ktoré mal tentoraz na starosti renomovaný fotograf Ondřej Pýcha. "Adam je jeden z tých umelcov, s ktorými som chcel spolupracovať. Sledujem jeho tvorbu a tiež aj jeho kapely. Mám rád jeho energiu na pódiu a to bol jeden z faktorov, ktorý som chcel z neho na našej 'foto session' dostať. Obaja máme radi podobnú hudbu, je veľmi fotogenický a to sa nám, verím, podarilo dostať do výslednej podoby," hodnotí spoluprácu Pýcha.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

