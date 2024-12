7 potravín, ktoré radšej vylúčte z jedálnička

Určite vám netreba pripomínať, že zdravie je vo veľkej miere ovplyvnené našou stravou.

Niektoré potraviny nášmu organizmu vyslovene škodia a ak si ich doprajeme každý deň, môže sa to odzrkadliť aj na zdraví.

Ktorým jedlám by sme sa mali radšej vyhnúť?

Cukor

Ako bolo spomenuté vyššie, vaša pečeň sa vám veľmi neodvďačí, ak si doprajete každý deň poriadnu dávku cukru. Okrem toho sa môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu cukrovky a obezity. Takisto má zlý vplyv na nervový systém. Skúste nahradiť biely cukor medom alebo prírodnými cukrami.

Múka

Možno si myslíte, že múka nie je pre vás nebezpečná. Ale naopak. Ak sa to s ňou preháňa, je to podobné, ako pri nadmernej konzumácii cukru. Príliš veľa sacharidov spôsobuje preťaženie pečene a má vplyv na hladinu inzulínu v tele.

Navyše, pšeničná alebo ražná múka po spracovaní stráca väčšinu živín a prospešnej vlákniny. Celé zrná nie sú tak zlé – ale nie vo forme múky.

Hotové instantné polievky

Aj tento polotovar sa môže pochváliť vysokým obsahom solí a sodíka, ktorý ďaleko prekračuje povolenú dennú normu. Tieto látky majú na svedomí zadržiavanie vody v organizme, zvyšujú krvný tlak a tým riziko infarktu.

Zemiakové lupienky

Ak sú zemiaky vystavené vysokej teplote, vzniká v nich látka zvaná akrylamid, ktorá môže byť karcinogénnou. Navyše čipsy obsahujú obrovské množstvo soli a sodíka, ktoré spôsobujú zvýšenie hladiny cholesterolu v krvi, čo môže viesť k zvýšenému tlaku a následne k vzniku srdcového infarktu a mŕtvice. Štúdia z roku 2005 tiež odhaľuje, že vysoký príjem soli zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva.

Mäsové konzervy a polotovary

Tieto výrobky sú plné sodíka, dusičnanov a chemikálií. Niet divu, že štúdie vykonané American Cancer Institute, zistili, že konzumácia mäsových konzerv a polotovarov z mäsa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku rakoviny konečníka. Keď sa totiž dostanú dusičnany do tela, zmenia sa na dusitany, ktoré sa považujú sa silný karcinogén.

Margaríny

Obsahujú veľké množstvo trans tukov, ktoré zaťažujú náš organizmus. Okrem toho zvyšujú hladinu cholesterolu v tele, a to poškodzuje naše cievy.

Rýchle občerstvenie

Na príprave týchto potravín je dôležitá najmä rýchlosť, a to samozrejme vplýva na ich kvalitu. Okrem toho by ste nechceli vedieť, čo sa všetko skrýva pod týmto označením. Takže, ak budete jesť toto nezdravé jedlo každý deň, vaše telo pravidelne bude prijímať nárazovú dávku nasýtených tukov a glutamanu sodného . A to určite nie je nič, čo si váš organizmus želá.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

