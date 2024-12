Zomrel Pierre Cardin, svetoznámy francúzsky dizajnér

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 98 rokov zomrel svetoznámy francúzsky dizajnér Pierre Cardin. V utorok to oznámila Francúzska akadémia výtvarných umení.

V časoch najväčšej slávy, v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia, zdobilo jeho meno tisícky produktov od náramkových hodiniek až po posteľné obliečky a výrobky s jeho podpisom predávalo zhruba stotisíc predajní na svete. Tieto čísla však v nasledujúcich rokoch dramaticky klesli.

Učil sa už v detskom veku

Cardin sa narodil 7. júla 1922 do skromnej robotníckej rodiny v malom mestečku neďaleko talianskych Benátok. Ešte ako dieťa sa spolu s rodinou presťahoval do Saint Etienne v strednom Francúzsku, kde chodil do školy a ako 14-ročný sa začal učiť u krajčíra.

Po tom, ako sa presťahoval do Paríža, začal v roku 1945 pracovať ako asistent v módnom dome Paquin a pomáhal navrhovať kostýmy pre osobnosti ako Jean Cocteau.

Spolupracoval aj s Diorom

Spolupracoval aj na tvorbe kostýmov pre jeho filmové spracovanie Krásky a zvieraťa z roku 1946. Po krátkej spolupráci s Elsou Schiaparelli a Christianom Diorom si Cardin v roku 1950 otvoril vlastný módny dom. Svoju prvú skutočnú kolekciu predstavil v roku 1953.

Akadémia, ktorej členom bol od roku 1992, oznámila Cardinovo úmrtie prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. Neuviedli však príčinu ani miesto alebo čas smrti.

Viac k téme: úmrtie

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.