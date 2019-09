Združenie francúzskych podnikateľov upozorňuje na škody v dôsledku brexitu bez konca

10.9.2019 (Webnoviny.sk) - Hlavné združenie francúzskych podnikateľov MEDEF tvrdí, že odchod Veľkej Británie z Európskej únie by sa nemal opäť odkladať, ak nenastane veľký posun vo vyjednávaniach.

Združenie totiž upozornilo, že "brexit bez konca" by spôsoboval ekonomické škody. Združenie MEDEF v utorok odporučilo, aby sa všetky francúzske firmy naďalej pripravovali na takzvaný "tvrdý" brexit bez dohody, ktorá by zmiernila očakávané otrasy európskych ekonomík a firiem.

MEDEF vo vyhlásení, ktoré zverejnilo v utorok, uviedlo, že iba "významné politické dôvody" by pre Európsku úniu mohli byť ospravedlnením pre rozhodnutie o ďalšom odložení brexitu.

Združenie francúzskych podnikateľov konštatovalo, že EÚ by nemala "spadnúť do pasce brexitu bez konca, ktorý by bol neplodný pre naše ekonomiky a nebezpečný pre integritu únie".





