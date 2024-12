Zbohom WhatsApp? Odborníčka vraví, že byť neustále online vytvára úzkosť a SMS môžu byť riešením

Populárna aplikácia WhatsApp môže u ľudí vyvolávať úzkosť. Ako referuje web britského denníka Daily Mail, tvrdí to odborníčka na zoznamovanie Clarissa Bloom.

Osoby dostáva do úzkych

Tá uviedla, že aplikácia Marka Zuckerberga je príliš „invazívna“ a pre osoby, ktoré dostáva do úzkych jej časté používanie, by mohlo byť vhodnejším riešením používanie SMS.

WhatsApp môže vyvolávať spomenuté nežiaduce stavy predovšetkým u tých, ktorí si s niekým často píšu, trebárs aj v skupinových chatoch, kde sa do komunikácie zapája viac ľudí naraz. Bloom tvrdí, že takéto situácie vyvolávajú potrebu neustále kontrolovať telefón a držať krok s frekvenciou správ.

Vraví, že to sama zažila a bolo to pre ňu stresujúce. „Aj keď to boli vždy pekné správy od priateľov či rodiny, vyvolávalo to vo mne úzkosť, pretože som cítila potrebu okamžite reagovať,“ povedala Bloom.

Aplikáciu odinštalovala

Dodala, že takéto fungovanie by mohlo narušiť jej biorytmus. Niekedy vraj správy ani neotvárala, ale iba na dotykovom displeji potiahla prstom smerom nadol a pozrela si správu, aby ostatní nevideli, že si ju prečítala.

Tvrdí, že nakoniec odinštalovala WhatsApp a vrátila sa k SMS správam, aj keď to má nevýhody, keď napríklad dlhšie čaká na odpoveď.

Napriek tomu sa jej to zdá lepšie, pretože vraví, že pri WhatsAppe mala pocit, akoby bola permanentne „online“ a ľudia sa niekedy takmer urazili, že jej odpoveď trvala príliš dlho.

Upozornenia na telefóne

Iná používateľka Pearl Kasirye súhlasila s Bloom, no poukázala tiež na to, že WhatsApp ponúka možnosti, ako nebyť pod permanentným stresom.

Používatelia si napríklad môžu stlmiť upozornenia na svojom telefóne, v rámci samotnej aplikácie a môžu vypnúť „potvrdenia o prečítaní“, ktoré používateľovi oznámia, či bola ich správa zobrazená.

„Všimla som si, že ľudia mi píšu menej často a len mi volajú. Moja myseľ je určite uvoľnenejšia, necítim potrebu okamžite reagovať a to ma tiež prinútilo nepozerať sa v pracovnom čase na telefón, čo výrazne zvýšilo moju koncentráciu a produktivitu,“ skonštatovala Kasirye.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.