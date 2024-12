V závere roku 2022 sa USA pripravovali na reálnu možnosť, že Moskva zaútočí na Ukrajinu jadrovou zbraňou

9.3.2024 (SITA.sk) - USA sa v závere roku 2022 pripravovali na reálnu možnosť, že Rusko zaútočí na Ukrajinu jadrovou zbraňou.

Cherson ako súčasť Ruska

Na konci leta 2022 ukrajinské sily postupovali na Rusmi okupované mesto Cherson, ktoré bolo najväčšou korisťou Moskvy. Ruský vodca Vladimir Putin povedal ruskému ľudu, že Cherson je teraz súčasťou samotného Ruska, a tak by stratu mesta mohol vnímať ako priamu hrozbu pre seba a ruský štát.

V tom istom čase ruská propaganda šírila falošné informácie, že Ukrajina by mohla použiť špinavú bombu. Podľa predstaviteľov USA by to mohlo slúžiť ako zásterka pre ruský jadrový útok. Západné spravodajské služby okrem toho dostali informácie, že medzi ruskými predstaviteľmi sa komunikuje o jadrovom údere.

Tlmočené obavy Spojených štátov

Šéf americkej diplomacie Antony Blinken obavy USA tlmočil ruskému ministrovi zahraničia Sergejovi Lavrovovi, predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Mark Milley zavolal náčelníkovi generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerijovi Gerasimovovi a prezident USA Joe Biden poslal riaditeľa CIA Billa Burnsa, aby sa v Turecku porozprával so šéfom ruskej zahraničnej spravodajskej služby Sergejom Naryškinom.

Odvrátiť krízu pomohli aj verejné vyhlásenia čínskeho vodcu Si Ťin-pchinga a indického premiéra Narendru Modiho, uviedli pre CNN americkí vládni predstavitelia. Dodali však, že USA pokračujú v zdokonaľovaní plánov pre prípad, že by v nasledujúcich mesiacoch opäť čelili podobnému riziku.

Ameriku a Európu nesmú poraziť iránske drony a ruské stíhačky, Zelenskyj vyzval lídrov na tvrdú odpoveď

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval Spojené štáty a Európu pred prehrou s bezpilotnými lietadlami Šáhid alebo ruskými stíhačkami. V nedeľňajšom večernom vyhlásení tiež vyzval partnerov Ukrajiny, aby tvrdo odpovedali na ruské teroristické akcie na Ukrajine.

„Všetci lídri a medzinárodné organizácie musia odpovedať na činy Ruska. A odpoveď musí byť tvrdá. Putin nechce mier, chce len vojnu a smrť... A je mu jedno, koho zabije. Hlavným cieľom je zničiť. Najprv Ukrajinu a Ukrajincov, a potom vás, milí partneri. Preto ide o prežitie, a nielen pre Ukrajinu, a svet musí odpovedať na ruské zlo, vyvíjať tlak a vracať údery," povedal Zelenskyj.

Rusi použili takmer 400 bômb

Ukrajinský líder zdôraznil, že obranným silám Ukrajiny sa len tento týždeň podarilo zostreliť sedem ruských vojenských lietadiel a od začiatku februára celkovo 15. Označil to za „správnu dynamiku" v ruských stratách.

Poznamenal, že len za ostatný týždeň použili Rusi proti Ukrajine takmer 400 riadených leteckých bômb, viac ako 50 bezpilotných lietadiel Šáhid a viac ako 40 rakiet.

„Žiadna krajina v Európe by nedokázala odolať takému tlaku a zlu sama. A preto je dôležité, aby sme teraz všetci stáli spolu, a to všetci, ktorí si vážia život a ktorí nechcú, aby tento teror zasiahol aj iné národy," povedal Zelenskyj.

Vyzval na dodávky zbraní

„Táto vojna sa musí stať beznádejnou pre Rusko, pre teroristov. A oni musia v maximálnej možnej miere cítiť, že existuje sila, ktorá ničí tých, ktorí chcú zničiť život. Sme schopní to zabezpečiť. Každý partner vie, čo je Kľúčom je politická vôľa všetko realizovať. Poskytnúť presne takú úroveň dodávok, ktorá pomôže."

V opačnom prípade môže prísť podľa Zelenského niečo horšie.

„Ak sa tak nestane, stane sa to jedna z najhanebnejších stránok v histórii – ak Ameriku alebo Európu porazia iránske bezpilotné lietadlá Šáhid alebo ruské stíhačky. Ruské zlo by nemalo byť povzbudzované slabými rozhodnutiami, meškaním dodávok alebo váhaním. Čakáme na životne dôležité zásoby, konkrétne na americké rozhodnutie. Podpora je zásadne potrebná," skonštatoval Zelenskyj.

