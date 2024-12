Ukážu nové čierne aj červené okresy, v súvislosti s koronavírusom priblížia aj vývoj počtu úmrtí či hospitalizovaných (naživo)

Ministerstvo zdravotníctva má v utorok tradičnú tlačovú konferenciu o aktuálnej epidemickej situácii na Slovensku, na ktorej v súvislosti s koronavírusom priblížia vývoj počtu pozitívnych prípadov, hospitalizovaných, úmrtí, ale aj zaočkovaných či aké máme aktuálne reprodukčné číslo.

Opatrenia na Slovensku sa cez Veľkú noc sprísňovať nebudú ale rozšírili sa o „veľkonočné desatoro“ odporúčaní.

Odborníci v rámci symbolického desatora žiadajú občanov, aby počas veľkonočných sviatkov obmedzili stretnutia, odložili šibačku a polievanie.

Naživo: Tlačová konferencia o aktuálnej epidemickej situácii

COVID automat – farby okresov podľa epidemickej situácie

od 5. do 11. apríla

Čierne okresy na Slovensku (10)

Čadca, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Trenčín

Bordové okresy na Slovensku (52)

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Stará Ľubovňa, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen

Červené okresy na Slovensku (17)

Kežmarok, Komárno, Košice I – IV, Košice – okolie, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce

Očkovanie proti koronavírusu na Slovensku

Ako uviedla štátna tajomníčka Jana Ježíková pozitívny je aj trend vakcinácie. Prichádzajú čoraz vyššie dodávky vakcín, zvyšujú sa očkovacie kapacity aj počty zaočkovaných na týždennej báze. Počas veľkonočného víkendu rezort očakáva miliónty vpich vakcíny.

Čo sa týka plánovaných dodávok v apríli, od konzorcia Pfizer/BioNTech má prísť takmer 348-tisíc dávok. Denne by sa tak mohlo touto vakcínou podľa Ježíkovej očkovať približne 15-tisíc ľudí. V prípade Moderny rezort očakáva viac ako 70-tisíc vakcín. AstraZeneca avizuje zvýšenie dodávok, budúci mesiac má prísť 320-tisíc vakcín.

Štátna tajomníčka rezortu tiež informovala, že sa zvýšilo percento zaočkovanosti v zariadeniach sociálnych služieb. Zo 60 % stúpol podiel na 70 %, z toho 39 % už bola aplikovaná aj druhá dávka.

„Veľkonočné desatoro“ odporúčaní

Opatrenia na Slovensku sa cez Veľkú noc sprísňovať nebudú ale rozšírili sa o „veľkonočné desatoro“ odporúčaní.





Odborníci v rámci symbolického desatora žiadajú občanov, aby počas veľkonočných sviatkov obmedzili stretnutia, odložili šibačku a polievanie. Žiadajú tiež, aby sa veriaci zúčastňovali bohoslužieb virtuálne. Odporúčajú tráviť čas v prírode, nemali by sme však vytvárať veľké skupiny. Stretávať by sme sa mali len s najbližšími. Ak sa do rodín vrátia príbuzní zo zahraničia, chrániť sa majú všetci v domácnosti.

„Prosíme, aby každý veľmi vážne zvážil návštevu rodičov a starých rodičov, a to aj v prípade, ak sú očkovaní,“ uviedla počas predstavovania spomínaného desatora hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.

Odborníci tiež odporúčajú športovať individuálne a v prírode. Konzílium tiež vyzýva na nosenie rúšok v exteriéri a respirátorov v interiéri. Odborníci apelujú tiež na to, aby ľudia cestovali len v rámci okresu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu