Trón Grammy obsadila Beyoncé a ziskom 32. ceny pokorila rekord, sošku si po prvý raz odniesla aj trans žena

Nočné udeľovanie hudobných cien Grammy patrilo Beyoncé, ktorá získala rekord ako majiteľka najviac zlatých gramofónov v histórii. Štyridsaťjedenročná rodáčka z Houstonu v Texase zlomila 26-ročný rekord ziskom 32. ceny. No, podobne ako v minulosti, ani teraz nezískala trofej za najlepší album.

Grammy za najlepší album putovala do rúk 29-ročného anglického hudobníka a speváka Harryho Stylesa, ktorý si vďaka nahrávke Harry’s House odniesol z ceremoniálu aj trofej za najlepší popový vokálny album.

Cenu za nahrávku roka získala Lizzo vďaka piesni About Damn Time a za najlepšieho nového interpreta vyhlásili 23-ročnú džezovú speváčku Samaru Joy, ktorá si odniesla aj ocenenie za najlepší džezový vokálny album.





Ocenenie za pieseň roka si prevzala Bonnie Raitt za Just Like That. Sedemdesiattriročná bluesová speváčka a gitaristka získala aj ďalšie dve Grammy – za najlepší výkon žánru americana a najlepšiu American roots pieseň.

Cenu po prvý raz získala trans žena

Cenu za najlepší výkon popového dua alebo skupiny si prevzali Sam Smith a Kim Petras vďaka ich spoločnej piesni Unholy. Smith pritom požiadal Petras, aby ďakovnú reč predniesla ona, keďže sa stala „prvou trans ženou, ktorá získala túto cenu“. Tridsaťročná rodáčka z nemeckého Kolína nad Rýnom sa poďakovala „všetkým neuveriteľným transgender legendám“, Madonne za to, že podporuje práva LGBTI ľudí a tiež svojej matke.

Kendrick Lamar si vďaka nahrávke The Heart Part 5 na konto pripísal už šiestu trofej v kariére za najlepší rapový výkon a získal aj cenu za najlepší rapový album vďaka Mr. Morales & The Big Steppers.





Viola Davis sa po nedeľnej noci môže chváliť titulom EGOT pre umelcov, ktorí získali Emmy, Grammy, Oscara a Tony, keď si vyslúžila zlatý gramofónik za audioknihu Finding Me.





Kráľovná večera Beyoncé meškala

Trón Grammy však v noci na dnes obsadila Beyoncé, ktorá si užívala pozornosť a jej vplyv a prínos počas galavečera spomínali viacerí ocenení. Speváčka však zmeškala moment, keď vyrovnala rekord Georga Soltiho z roku 1997. Moderátor večera Trevor Noah publikum ubezpečil, že je na ceste na ceremoniál, no zdržala sa v losangeleskej premávke. Keď potom konečne dorazila, Noah jej cenu za najlepšiu r’n’b pieseň odovzdal priamo pri jej stole.





Beyoncé, ktorá mala pred slávnostným večerom v hre najviac nominácií – deväť, napokon získala Grammy za najlepšiu r’n’b pieseň (Cuff It), tanečno-elektronickú nahrávku (Break My Soul), tradičný r’n’b výkon (Plastic Off the Sofa) a tanečno-elektronický album (Renaissance).





Tribute k 50. výročiu hip-hopu

Galavečer v losangeleskej Crypto.com Arene priniesol okrem iných vstúpení aj 15-minútový tribute k 50. výročiu hip-hopu, počas ktorého sa na pódiu vystriedali okrem iných aj Grandmaster Flash, Run DMC, Chuck D a Flavor Flav, Ice-T, Queen Latifah, Busta Rhymes, Nelly či LL Cool J.





Počas segmentu in memoriam si zas Grammy špeciálnymi vystúpeniami pripomenuli Lorettu Lynn, rappera Takeoffa či Christine McVie.

Prehľad víťaziek a víťazov vo vybraných kategóriách:

Album roka: Harry Styles – Harry’s House

Nahrávka roka: Lizzo – About Damn Time

Pieseň roka: Bonnie Raitt – Just Like That

Nováčik roka: Samara Joy



Najlepší popový sólový výkon: Adele – Easy On Me

Najlepší popový výkon dua alebo skupiny: Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Najlepší tradičný popový vokálny album: Michael Bublé – Higher

Najlepší popový vokálny album: Harry Styles – Harry’s House



Najlepšia tanečná/elektronická nahrávka: Beyoncé – Break My Soul

Najlepší tanečný/elektronický album: Beyoncé – Renaissance

Najlepší rockový výkon: Brandi Carlile – Broken Horses

Najlepší metalový výkon: Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi – Degradation Rules

Najlepšia rocková pieseň: Brandi Carlile – Broken Horses

Najlepší rockový album: Ozzy Osbourne – Patient Number 9



Najlepší r’n’b výkon: Muni Long – Hrs & Hrs

Najlepší tradičný r’n’b výkon: Beyoncé – Plastic Off the Sofa

Najlepšia r’n’b pieseň: Beyoncé – Cuff It

Najlepší progresívny r’n’b album: Steve Lacy – Gemini Rights

Najlepší r’n’b album: Robert Glasper – Black Radio III



Najlepší rapový výkon: Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Najlepší melodický rapový výkon: Future Featuring Drake & Tems – Wait For U

Najlepšia rapová skladba: Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Najlepší rapový album: Kendrick Lamar – Mr. Morale & The Big Steppers

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

