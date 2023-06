Taliansky SAMP/T Mamba na Slovensku nahradí systémy Patriot, inštaláciu dokončujú v Kuchyni

V Kuchyni v okrese Malacky dokončujú inštaláciu talianskeho taktického systému protivzdušnej obrany SAMP/T Mamba. Tento systém tak nahrádza americký systém Patriot.

Proces rotácie batérií sa uskutoční takým spôsobom, aby nebola nijak narušená kontinuita posilnenia protivzdušnej obrany Slovenska.

Rezort obrany vysvetlil, že v oboch prípadoch ide o systém protivzdušnej obrany stredného dosahu, majú teda porovnateľné operačné výkony.

Taliansky systém predstavuje viac ako 100 kusov techniky, ktorú bude obsluhovať 150 príslušníkov talianskych ozbrojených síl.

Ako informoval rezort obrany, v utorok sa počas slávnostného nástupu uskutočnilo oficiálne odovzdanie úlohy medzi batériou Patriot a batériou SAMP/T Mamba.

„Toto nasadenie vnímam ako silný a jednoznačný dôkaz pripravenosti a ochoty členských krajín NATO zaistiť našu spoločnú obranu a bezpečnosť. Bez ohľadu na otázky o dĺžke pôsobenia – spojenci jasne deklarujú podporu a posilňovanie našich spôsobilostí tak dlho, ako to bude potrebné,“ uviedol poverený minister obrany SR Jaroslav Naď.

Dodal, že rotácie personálu a techniky sú prirodzenou súčasťou pôsobenia ako v rámci Mnohonárodných bojových skupín NATO, tak aj jednotiek, ktoré pôsobia v medzinárodnom krízovom manažmente, vrátane Slovenských „Dôvody môžu byť rôzne – napríklad údržba, ako je tomu v prípade odsunu americkej batérie so systémom Patriot do miesta svojej stálej dislokácie v Nemecku,“ uzavrel Naď.



