Tajomníčka Brocková je spokojná, značka Good Idea Slovakia má pozitívnu odozvu verejnosti

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková tvrdí, že značka Good Idea Slovakia má pozitívnu odozvu zo strany slovenskej verejnosti. Jej slová potvrdzuje aj prieskum, v ktorom 78 percent respondentov uviedlo, že Slovensko má vo svojej propagácii pokračovať s týmto sloganom.

V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Energia pre ďalší rozvoj

Brocková považuje prieskum za dôležitý, pretože poukazuje na efektívnu spätnú väzbu zo strany verejnosti.

„Som rada, že vizuálne stvárnenie značky Good Idea Slovakia, ako aj samotný slogan sa podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky páčia takmer 80 percentám respondentov. To nám dáva ďalšiu energiu do našej práce na tom, aby značka Slovensko rástla na popularite doma aj v zahraničí,“ skonštatovala štátna tajomníčka.

Na stretnutí rozobrali aj Expo Dubaj

Štátna tajomníčka sa vo štvrtok 14. októbra stretla s predstaviteľmi rezortov, ktoré sa podieľajú na koordinovanej prezentácii Slovenska v zahraničí.

Okrem prieskumu k značke Good Idea Slovakia boli na stretnutí prezentované aj aktuálne informácie o prebiehajúcej slovenskej expozícii na EXPO 2021 v Dubaji a o pripravovanom Európskom olympijskom festivale mládeže EYOF 2022, ktorý sa bude konať v Banskej Bystrici.

