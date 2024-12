Svoju obeť pobodal 30-krát, Kubík si vo väzbe počká na ďalší verdikt. Kolíkovej sa nepozdáva jeho nízky trest

4.8.2022 (Webnoviny.sk) - V prípade vraždy 30 ranami nožom z roku 2019 má byť vynesený rozsudok s novým výmerom trestu. Rozhodol o tom Najvyšší súd SR, keď čiastočne vyhovel mimoriadnemu dovolaniu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) a zrušil verdikt Krajského súdu v Trenčíne z roku 2020 vo výroku o treste.

Zároveň zamietol dovolanie odsúdeného Štefana Kubíka a rozhodol, že na nový trest počká vo väzbe. Utorňajšie rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné.

Kubík spáchal surovú vraždu

Štefan Kubík podľa orgánov činných v trestnom konaní v decembri 2019 v Považskej Bystrici po hádke bodol Miroslava Kysela nožom 12-krát do hrudníka, 13-krát zo zadu do krku a ešte päťkrát do chrbta.

Okresný súd v Trenčíne mu za to v júli 2020 vymeral trest 15 rokov väzenia. Na základe odvolania obžalovaného Krajský súd v Trenčíne v októbri 2020 trest znížil na 12 rokov.

Podľa dovolania ministerky spravodlivosti spáchal Kubík vraždu surovým a trýznivým spôsobom. Poukázala tiež na to, že v priebehu skutku telefonoval na mestskú políciu, pričom uviedol: „Ešte furt je živý, tak ho musím zabiť".

Odsúdený je veľmi nebezpečný

Kubík má navyše podľa nej na základe dlhoročného alkoholizmu poškodenú osobnosť a už bol odsúdený pre nebezpečné vyhrážanie. Preto žiadala vrátiť prípad na okresný súd, aby vo veci vydal nový rozsudok s prísnejším trestom.

Kubík vo svojom dovolaní argumentoval, že skutok spáchal v afekte a opitosti. Poškodený ho podľa jeho slov vyprovokoval a on ho následne bodol iba raz. „On ma napadol, ja som sa bránil," povedal. Ďalšie rany boli podľa neho zasadené až po smrti poškodeného a urobil to niekto iný.

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.