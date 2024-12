Stavebná reforma zavedie veľké zmeny, komunikácia s úradmi bude iba elektronicky

Od apríla budúceho roka má podľa schválenej stavebnej reformy akákoľvek komunikácia so stavebnými úradmi prebiehať elektronicky a všetky konania by sa mali viesť v informačnom systéme.

Hlavné opatrenie stavebnej legislatívy

Podľa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (UUPV) jeho odborníci na tejto úlohe pracujú už niekoľko mesiacov. Ide o jedno z hlavných opatrení novej stavebnej legislatívy, zahŕňajúcej nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe, ako aj súvisiace úpravy desiatok iných zákonov.

Predseda centrálneho stavebného úradu Martin Hypký informoval, že informačný systém chcú nastaviť tak, aby do neho boli schopní implementovať všetko, čo vyžaduje dlhodobý cieľ digitalizácie.





„V prvej fáze, od 1. apríla 2024, bude nasadená verzia 1.0. V nej pôjde o zavedenie jednotných formulárov na žiadosti, stanoviská a rozhodnutia, zavedenie zdieľaného úložiska a funkcie doručovania a podpisovania v rámci Ústredného portálu verejnej správy (UPVS),“ priblížil Hypký.





Bude to podľa neho užívateľsky jednoduchý a prehľadný portál. Úrad zároveň pripravuje špecifikáciu verzie 2.0 a plánuje ju nasadiť k 1. januáru 2026.

Portál s elektronickým úložiskom dát

Informačný systém by mal mať k 1. aprílu 2024 podobu portálu, ktorý bude naintegrovaný na portál slovensko.sk. To podľa úradu umožní doručovanie v súlade so zákonom o e-governmente, čiže cez UPVS.





Právnické osoby budú dokumentáciu stavby – projektovú (zámer) a realizačnú (stavebný denník) viesť po novom už iba v informačnom systéme. Fyzické osoby budú môcť do konca roka 2028 spraviť akýkoľvek úkon buď elektronicky, alebo v listinnom vyhotovení.





„Na portáli bude elektronické úložisko dát, kde sa bude ukladať projektová dokumentácia, lebo zo zákona má byť vedená v rámci informačného systému,“ ozrejmil generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie UUPV Roman Skorka.





Prostredníctvom portálu sa podľa neho bude následne posielať priamy odkaz, napríklad dotknutým osobám, aby sa mohli so zámerom oboznámiť a prípadne vzniesť pripomienky, námietky, či požiadavky. Aj stavebný denník ako súčasť realizačnej dokumentácie bude musieť byť vedený elektronicky.

Stavebný denník

„Je tam však jedna osobitosť. Ak by nastali nejaké nepredvídateľné alebo neodvrátiteľné skutočnosti, ktoré bránia viesť stavebný denník elektronicky, môže sa po dobu trvania týchto skutočností viesť denník v?papierovej podobe,“ upozornil Skorka. Ako dodal, po odznení týchto okolností sa spätne nahrá časť vedená v listinnom vyhotovení.





Nová vláda Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS plánuje zmeniť stavebné predpisy so zámerom urýchliť a zefektívniť umiestňovanie stavieb a stavebné povoľovanie.





Vo svojom programe avizovala posunúť účinnosť už schválenej stavebnej legislatívy do schválenia zmien, a to maximálne na dva roky. Chce tak získať čas na potrebnú úpravu a vytvorenie predpokladov na plynulú realizáciu nových stavebných pravidiel.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

