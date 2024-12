Slovensko požiada Brusel o prvú platbu z Plánu obnovy. Chceme dostať krajinu do formy, vyhlásil Heger (video)

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko požiada v piatok Európsku komisiu (EK) o prvú platbu z Plánu obnovy a odolnosti v objeme 458,3 milióna eur. Umožnilo to splnenie všetkých štrnástich míľnikov a cieľov v tejto skupine žiadosti o platbu, čo bolo podmienkou podania žiadosti.

Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) o tom informoval na tlačovej besede s účasťou viacerých členov vlády. „Plán obnovy nie je osemsto strán prázdnych sľubov, premieňame holuby na streche na holuby v hrsti," uviedol premiér.

Päť hlavných priorít

Slovensko môže z plánu obnovy využiť z prostriedkov Európskej únie približne 6,6 miliardy eur na päť hlavných priorít - zelená ekonomika, lepšie zdravie, efektívna verejná správa a digitalizácia, kvalitné vzdelávanie a veda, výskum, inovácie.

Slovenská republika sa oficiálne zaviazala k naplneniu vopred určených míľnikov a cieľov, na ktoré sú naviazané presné finančné balíky vo forme jednotlivých platieb, pričom zdroje nie je možné presúvať medzi jednotlivými oblasťami. Základným predpokladom predloženia žiadosti o platbu je splnenie všetkých dohodnutých míľnikov a cieľov.

Veľmi ťažká implementácia

Implementácia tohto plánu bude podľa predsedu vlády veľmi ťažká, pričom taká by bola aj keby sa na Slovensku nič iné nedialo.





„Hoci sme vedeli, že 70 percent obyvateľov chce reformy, som vďačný všetkým občanom, ktorí rozumejú tomu, že reformy sú dobré preto, aby sme dostali Slovensko do formy. To je ten kľúč. Chceme Slovensko dostať do formy a preto potrebujeme reformy," povedal Heger.

Pripomenul, že vláda aktuálne čelí piatim krízam, ale ani to ich neodrádza od toho, aby Slovensko v týchto ťažkých časoch dávali do formy.





„Splnili sme všetkých štrnásť míľnikov, ktoré sme potrebovali splniť na to, aby sme mohli dnes odovzdať žiadosť o platbu takmer na 460 miliónov eur. Toto je veľká vec preto, lebo sa to podarilo. Je to úžasný úspech," poznamenal premiér k dosiahnutiu prvého cieľa pri implementácii plánu obnovy. „Preto sme schopní poslať túto žiadosť o platbu do Bruselu, a som rád, že sme medzi prvými krajinami v Európskej únii, ktorým sa to darí, dodal.

