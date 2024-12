Slovensko má európske prvenstvo vo výskyte kliešťovej encefalitídy. Nakazení nemusia mať príznaky

Mierna zima je pre kliešte rajom a v prírode sa objavujú už vo februári. Podľa odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) im neprekáža ani mokré počasie.

Drobučký hmyz je v tráve sotva viditeľný, no môže prenášať ochorenia s celoživotnými následkami, medzi ktoré patrí aj kliešťová encefalitída.

Od konca apríla do 12. júna bolo na Slovensku hlásených 20 prípadov kliešťovej encefalitídy, informuje v tlačovej správe Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ BB.

Osem prípadov súviselo s prisatím kliešťa a zvyšných 12 s konzumáciou nepasterizovaného mlieka ovčieho a kozieho pôvodu.

Dve tretiny nakazených nemajú žiadne príznaky

„Kliešťová enecfalitída sa u dvoch tretín infikovaných ľudí nemusí vôbec prejaviť. U zvyšnej tretiny sa zvyčajne prejaví dvojfázovo. Prvá fáza je typická chrípkovými príznakmi (horúčka, bolesť svalov, únava), potom nastáva na pár dní bezpríznakové obdobie. Druhá fáza sa prejavuje zápalom centrálnej nervovej sústavy, alebo ľudovo povedané ,zápalom mozgu?. Príznakmi býva bolesť hlavy, stuhnutosť šije, vracanie, svetloplachosť, horúčka,“ opisuje doktorka Jana Kerlik z Odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ.

Hrozia dlhodobé následky

Ochorenie podľa nej môže mať dlhodobé následky v podobe ochrnutia, bolestí hlavy, poruchy koncentrácie či pamäte a podobne.





Asi jedno percento prípadov končí smrťou – týka sa najmä rizikových skupín, ako sú napríklad ľudia so zníženou imunitou po transplantácii, ktorí užívajú lieky na potlačenie imunity.

Slováci o vakcináciu nemajú záujem

Jednou z možností, ako sa ochoreniu vyhnúť, je očkovanie. Slováci však o túto formu prevencie veľký záujem nemajú – zaočkovať sa dalo len percento populácie.





Úplne iná situácia je v Rakúsku, kde je zaočkovaných 90 percent ľudí alebo v Česku, kde siahlo po vakcíne 20 až 30 percent obyvateľov.

Vírus hynie pri vysokej teplote

„Tým, ktorí nie sú zaočkovaní, odporúčame kontrolu tela po návrate z prírody, ale aj z mestských parkov. Pred konzumáciou rizikových výrobkov zo surového mlieka odporúčame mlieko prevariť a syr aspoň opiecť z oboch strán. Vírus kliešťovej encefalitídy sa ničí pri teplote 70° Celzia,“ radí odborníčka.





Dodáva, že napriek osvete v médiách je Slovensko na prvom mieste v počte epidémií kliešťovej encefalitídy v rámci Európy. „Dlhodobý trend počtu epidémií má dokonca rastúci charakter,“ uzatvára.

