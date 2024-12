Slovensko je jednou z krajín OECD, ktorá zaznamenala najvyšší ekonomický rast. Cormann však odporúča viacero kľúčových zmien (video)

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko je od roku 2000, kedy sa stalo členom OECD, krajinou s jedným z najvyšších ekonomických rastov. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave povedal generálny tajomník OECD Mathias Cormann, Slovensko má veľký potenciál na to, aby malo viac pracovných miest a lepšie príležitosti do budúcnosti.

Je však potrebné urobiť veci, aby sme sa vymanili z krízy. Kľúčovou oblasťou je podľa Cormanna očkovanie, pričom viac Slovákov by sa malo podľa neho rozhodnúť pre vakcináciu.

Problémom je starnúca populácia

Pandémia bola podľa Cormanna veľkým šokom pre Slovensko, ale aj pre ostatné krajiny. Narušili sa dodávateľské toky, priemysel sa spomalil, pričom aj výhľady sú neisté. „Moje odporučenie pre Slovensko je optimalizácia ekonomiky a príprava na budúcnosť,“ povedal Cormann.

Ako pripomenul, primárnou oblasťou je očkovanie, ktoré znižuje zaťaženie zdravotníckeho systému a potrebu ďalších sprísňovaní v rámci opatrení.

„Druhá dôležitá oblasť, na ktorú sa zameriava náš ekonomický prehľad, je starnúca populácia, a to je potrebné riešiť,“ skonštatoval Cormann. Slovenské obyvateľstvo podľa neho starne pomerne rýchlo.

Predpokladá sa, že o 30 rokov príde 20-percentné zníženie počtu ľudí, a to bude mať veľký dopad na hospodárstvo. Je potrebné podľa neho napríklad upraviť dôchodkovú reformu a odchod na dôchodok, aby to zohľadňovalo dobu dožitia.

Digitálna transformácia

Tretia oblasť je potreba zvýšiť produktivitu a dosiahnuť udržateľný rast. Slovensko musí podľa Cormanna čo možno najlepšie využiť digitálnu transformáciu, taktiež zlepšenie vzdelávania musí ísť napred. Ako štvrtú oblasť spomenul prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku.

Ako povedal predseda vlády SR Eduard Heger, akejkoľvek ekonomike škodí, keď ju niečo brzdí. „Pandémia prišla a spôsobila pribrzdenie ekonomiky, ale som rád, že sa našej vláde podarilo naliať do ekonomiky extrémne prostriedky na to, aby sme zbrzdenie eliminovali čo najviac,“ uviedol Heger.

Aktuálne omikron však prináša otázky do budúcna a očkovanie je podľa neho cesta k miernym opatreniam. „Cieľom vlády je dostať Slovensko opäť do formy, myslím, že ho aj do tej formy dostávame,“ doplnil Heger.

