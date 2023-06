Silvio Berlusconi bude mať v Miláne pohreb, vyhlásený je aj štátny smútok

14.6.2023 (SITA.sk) - V Milánskom dóme sa v stredu o 15:00 začne štátny pohreb bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. V Taliansku je pri tejto príležitosti tiež vyhlásený celoštátny deň smútku.

Príde aj talianska premiérka

Očakáva sa, že námestie pred gotickou katedrálou v centre Milána zaplnia tisícky ľudí, ktorí budú pohreb sledovať na dvoch obrovských obrazovkách. Vo vnútri dómu sa zídu príbuzní Berlusconiho, jeho politickí spojenci i oponenti.

Zúčastní sa premiérka Giorgia Meloni či Matteo Salvini, ktorého strana Liga bola dlhodobým partnerom Berlusconiho strany Forza Italia. Očakáva sa, že prídu aj opoziční politici. Medzi najvyššie postavenými zahraničnými predstaviteľmi na pohrebe by mal byť maďarský premiér Viktor Orbán.

Trpel leukémiou

Berlusconi zomrel v pondelok vo veku 86 rokov v nemocnici v Miláne, kde sa liečil s chronickou leukémiou. Jeho rodina mala v utorok súkromnú rozlúčku v jednej z jeho víl pri Miláne.

Výstredný miliardár a mediálny magnát prvý raz nastúpil do premiérskej funkcie v roku 1994 a do roku 2011 viedol dovedna štyri talianske vlády. Viedol spomenutú Forza Italia, ktorá po minuloročných septembrových parlamentných voľbách vstúpila do koalície pod vedením premiérky Giorgie Meloni. Berlusconiho vtedy zvolili do talianskeho Senátu.

Patril k najbohatším Talianom

Berlusconi začal svoju kariéru predajom vysávačov a potom založil stavebnú spoločnosť. Stal sa jedným z najbohatších mužov v Taliansku, pričom bohatstvo nadobudol vďaka svojim televíznym kanálom.

Pred vstupom do politiky získal medzinárodné uznanie ako majiteľ legendárneho futbalového klubu AC Miláno, ktorý v roku 1986 zachránil pred bankrotom. Jeho pôsobenie v politike sprevádzali aj rôzne sexuálne škandály a obvinenia z korupcie.

