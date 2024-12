Rusko stratilo už viac ako 320-tisíc vojakov, tvrdia Ukrajinci a priblížili aj ich straty na technike

22.11.2023 (SITA.sk) - Počas utorka na Ukrajine podľa Kyjeva padlo 850 ruských vojakov. Počet obetí v radoch ruských ozbrojených síl sa tak od začiatku vojny zvýšil na 320 670, uviedol v stredu na Facebooku ukrajinský generálny štáb.

Za utorok Moskva podľa neho prišla aj o sedem tankov, štrnásť obrnených bojových vozidiel pechoty a sedemnásť delostreleckých systémov.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 5 446 tankov, 10 188 obrnených bojových vozidiel pechoty a 7 769 delostreleckých systémov.

Dobrovoľne sa vzdala skupina ruských vojakov, operácia na fronte Melitopoľ pokračuje

Viac ako desať ruských vojakov sa v nedeľu vzdalo na tavrijskom fronte. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na Telegrame o tom informoval veliteľ ukrajinskej tavrijskej operatívno-strategickej skupiny Oleksandr Tarnavskyj.

„Včera sa vzdal najmenej tucet ruských útočníkov. Celkovo na tavrijskom fronte nepriateľ podnikol 22 leteckých útokov, uskutočnil 43 bojových stretov a vykonal 576 delostreleckých útokov,“ uviedol Tarnavskyj, pričom zdôraznil, že ukrajinskí vojaci vytrvalo držia obranu na fronte Avdijivka.

Počas uplynulého dňa jednotky raketových síl a delostrelectva z tavrijskej operatívno-strategickej skupiny dokončili 847 palebných misií, zabili 455 Rusov a zničili jeden tank, dve obrnené vozidlá, dva delostrelecké systémy a tri drony.

Ukrajinské sily zničili aj dva muničné sklady a poškodili ďalších sedem kusov ruskej vojenskej techniky. „Útočná operácia na fronte Melitopoľ pokračuje,“ uzavrel Tarnavskyj.

Vojna na Ukrajine podľa Steinmeiera neupadne do zabudnutia, momentálne by si však žiadala viac pozornosti

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyhlásil, že v jeho krajine neupadne do zabudnutia vojna na Ukrajine, nech by v to ruský vodca Vladimir Putin akokoľvek dúfal.

Vojna nedostáva dostatočnú pozornosť

Ako referuje web tagesschau.de, Steinmeier to povedal na nemecko-ukrajinskej konferencii o miestnom partnerstve v Lipsku, na ktorej sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.





„Ukrajina potrebuje našu podporu ešte viac teraz, keď je vojna aj na Blízkom východe a vojne na Ukrajine sa už nedostáva takej pozornosti, ktorú tak veľmi potrebuje. Putin počíta s tým, že svet zabudne na Ukrajinu,“ povedal Steinmeier, no dodal, že Nemecko takú láskavosť šéfovi Kremľa nerobí a ani neurobí.

Nezákonná a agresívna vojna

„Nezmierime sa s nezákonnou a agresívnou vojnou Ruska,“ zdôraznil nemecký prezident. Dodal, že ruským režimom nie je ohrozená len samotná Ukrajina, ale aj jej susedia.





Nemecká vláda sa nedávno dohodla na zdvojnásobení rozpočtu na vojenskú pomoc Ukrajine v roku 2024. Pôvodne boli vyčlenené štyri miliardy eur, ale Berlín túto sumu navýšil na osem miliárd. Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci Ukrajine.

Sme vo vojne a Ukrajina má všetky práva brániť sa, Zelenskyj nevylúčil využitie príležitosti na zabitie Putina

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nevylúčil, že Ukrajina by využila príležitosť na zabitie Putina. Na otázku, či by Ukrajina využila príležitosť na zabitie Putina, ak by sa naskytla, Zelenskyj v rozhovore pre britský denník The Sun odvetil: „Sme vo vojne a Ukrajina má všetky práva brániť našu zem.“

Odmietol diskutovať o operáciách

Zelenskyj odmietol odpovedať na otázky o útokoch na proruských kolaborantov a takzvané „orgány“ na dočasne okupovaných územiach.

„Nemôžem s vami diskutovať o žiadnych špeciálnych operáciách ukrajinskej tajnej služby alebo niektorých špeciálnych jednotiek. Sú niektoré momenty, o ktorých nediskutujeme.“

Päť či šesť pokusov o atentát

Zelenskyj povedal, že od začiatku rozsiahlej invázie bolo najmenej päť alebo šesť pokusov o jeho odstránenie. Tvrdí, že napriek týmto skúsenostiam sa cíti normálne.

Povedal, že prvý pokus vyvolal paniku, ako prvé prepuknutie COVID-19, ale potom to už nebolo také zlé. „Neviem, koľko pokusov bolo celkovo. Naozaj neviem. Myslím si však, že nie menej ako päť-šesť,“ skonštatoval ukrajinský prezident.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

