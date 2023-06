Proces prípravy vraždy Klaus Volzovej by mohol byť ukončený na jeseň, čítať sa budú listiny z kauzy Gamatex

15.6.2023 (SITA.sk) - Kauza prípravy vraždy podnikateľky Silvie Klaus Volzovej by na prvostupňovom súde mohla byť ukončená v septembri. Ako v štvrtok pre médiá uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, Mestský súd Bratislava I pojednávanie v tejto veci odročil na 12. a 14. septembra.

Súd by sa na prvom z vytýčených termínov mal zaoberať listinnými dôkazmi a na druhom je možný prednes záverečných rečí. Na štvrtok plánované pojednávanie musel súd odročiť pre akútnu hospitalizáciu členky senátu.

„Svedkovia už boli vypočutí všetci, rovnako aj znalci,“ povedal pre médiá obhajca obžalovaného Pavla Ruska Marek Para. Doplnil, že on, ako aj prokurátor už navrhujú oboznámiť len listiny. „Nie sú nové, ale väčšina sa týka kauzy Gamatex," doplnil Para.

Odsúdení príslušníci podsvetia

Obžalobe v tomto prípade čelia bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko a odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Róbert Lališ, prezývaný Kýbeľ.





Prípad sa prejednáva za sprísnených bezpečnostných podmienok v bratislavskom Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody od mája 2019.





Podľa obžaloby navštívil Rusko v roku 1997 Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Klaus Volzovú uniesli, donútili ju prepísať jej podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho a potom ju odstránili.

Rusko obvinenie odmieta. Vo svojej výpovedi pred súdom v máji 2019 pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Klaus Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.

Volzovú prinútili prepísať podiel

Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Klaus Volzovú niekto prinútil prepísať jej podiel na Ruska, a ten by ju následne zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Ruska prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu.





Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval Rusko.

Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ. Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Klaus Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Klaus Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.

Rusko je právoplatne odsúdený za falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. Takisto čelí procesu v súvislosti so subvenčným podvodom týkajúcim sa azylového centra Maják nádeje.

