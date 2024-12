Prídu Beňová a Hajšel o miesto vo frakcii? Európski socialisti a demokrati riešia vylúčenie strany Smer-SD

12.5.2023 (SITA.sk) - Európski socialisti a demokrati naďalej riešia otázku vylúčenia strany Smer-SD z frakcie. Informuje o tom paneurópska spravodajská webová stránka špecializovaná na politiky Európskej únie Euractiv.

Stále aktuálna téma rozhovorov

„Hovorili sme o tom na našom poslednom zasadnutí Strany európskych socialistov a budeme o tom hovoriť aj na ďalších zasadnutiach,“ povedala šéfka frakcie Európskeho parlamentu, v ktorej sú združení slovenskí europoslanci za Smer-SD.

Pripomenula, že rozhodnutie musí prijať európska politická strana, ktorou je Strana európskych socialistov. Europarlamentná frakcia, ktorej šéfuje, potom bude toto rozhodnutie rešpektovať.

Traja europoslanci by prišli o miesto

Vylúčenie strany Smer-SD z jej európskych štruktúr by znamenalo, že traja europoslanci zvolení za túto stranu by prišli o svoj európsky politický domov, pričom pre europoslanca je jeho frakcia v každodennej práci dôležitejšia ako jeho národná strana. Ide o europoslancov Moniku Beňovú, Katarínu Roth Neveďalovú a Roberta Hajšela.

Dva otvorené listy

Ako ďalej píše Euractiv, o vylúčenie strany Smer-SD z jej európskych štruktúr žiadali slovenskí europoslanci v dvoch otvorených listoch. Prvý list posielali v auguste roku 2021 a strane Roberta Fica v ňom vyčítali, že sa na proteste v Košiciach chystali „stáť na jednom pódiu a spoločne bojovať proti očkovaniu“ spolu s krajne pravicovými stranami ĽSNS a Republika. Vedeniu európskych socialistov pripomenuli, že spolupráca s fašistickými stranami ide proti ich hodnotám. Otvorené listy podpísali ôsmi slovenskí europoslanci. Okrem poslancov zvolených za Smer-SD a ĽSNS ho nepodporil iba Eugen Jurzyca z SaS.

Minulý marec napísali aj druhý otvorený list. V ňom kritizovali „krajne pravicovú rétoriku“ šéfa Smeru Roberta Fica, ktorý označil posilnenie prítomnosti spojeneckých vojsk NATO na Slovensku za „vítanie Wehrmachtu“ a ruskú agresiu označoval za konflikt Spojených štátov a Ukrajiny.

Ako v materskej škole

Europoslankyňa za Smer-SD Katarína Roth Neveďalová poukázala na to, že sa vždy jasne vyhraňovali proti fašizmu, Smer-SD spolupracuje aj so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a je proeurópskou stranou.

„Fascinuje ma, že niektorí slovenskí kolegovia z europarlamentu sa zaoberajú tým, aké hodnoty by sme mali my socialisti na Slovensku prezentovať. Mňa absolútne nezaujíma, čo prezentujú oni, ja sa zaoberám svojou prácou. Ukazovať prstom a riešiť hodnoty, to je ako v materskej škole,“ okomentovala otvorené listy v nedávnom rozhovore pre Euractiv.

