Prezidentka Čaputová vyjadrila úprimnú sústrasť rodine zosnulého Pašku, na úmrtie reagoval aj Kollár

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila úprimnú sústrasť rodine, blízkym a kolegom bývalého europoslanca, exministra školstva a politika za Slovenskú národnú stranu (SNS) Jaroslava Pašku, ktorý zomrel vo štvrtok 15. júla vo veku 67 rokov. Informoval o tom Lukáš Laczko z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

Na Paškovo úmrtie reagoval aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). „Ani uveriť tomu nemôžem. Je mi to veľmi ľúto. Jaro bol kolega, bojovník za národné a konzervatívne hodnoty. Vždy stál na strane národných záujmov. Česť jeho pamiatke," napísal Kollár vo svojom profile na sociálnej sieti.

Ľútosť prejavil aj Gröhling

Úprimnú sústrasť rodine a blízkym vyjadril aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Ocenil, že aj keď obaja stáli na hodnotovo opačných koncoch, v parlamente vždy dokázali komunikovať slušne a vecne, čo si minister váži.

Správu o úmrtí Jaroslava Pašku prijalo so zármutkom aj samotné ministerstvo školstva. „Jeho rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť," dodal rezort vo svojom profile na sociálnej sieti.

Podpredseda SNS

Jaroslav Paška sa narodil 20. júna 1954 v Banskej Štiavnici. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Bratislave. V rokoch 1972 až 1989 navštevoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Bratislave, v rokoch 1972 až 1982 študoval na Fakulte architektúry SVŠT a v rokoch 1975 až 1978 na VŠVU. Od roku 1978 pôsobil ako projektant a architekt v slobodnom povolaní.

V roku 1990 vstúpil Paška do Slovenskej národnej strany pri jej obnovení. Stal sa ministrom školstva za SNS v druhej vláde Vladimíra Mečiara. Poslancom NR SR bol medzi rokmi 1994 - 2009 a opätovne od roku 2016. Od roku 1999 tiež pravidelne pôsobil ako podpredseda alebo prvý podpredseda SNS.

Do Európskeho parlamentu kandidoval v roku 2009 za Slovenskú národnú stranu a stal sa podpredsedom skupiny Európa slobody a demokracie (EFD). V roku 2014 svoj mandát neobhájil.

