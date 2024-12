Prešovský arcibiskup Babjak ocenil desiatky ľudí, ktorí pomáhali počas návštevy pápeža Františka

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak ocenil 47 ľudí, ktorí svojou prácou pomáhali pri prípravách a počas návštevy Svätého Otca Františka v Prešove.

Ocenil aj zástupcov mesta

V piatok 15. októbra o tom informoval hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič.

Medzi ocenenými boli zástupcovia mesta a Prešovského samosprávneho kraja, eventovej agentúry, dirigentky zborov, architekt, výrobca pápežského trónu, pracovníci RTVS, pracovníci Arcibiskupského úradu v Prešove a členovia komisie pre prípravu návštevy Svätého Otca v Prešove.

Odmena za obetu

Arcibiskup Babjak pripomenul, že uplynul mesiac, keď Svätý Otec predsedal archijerejskej svätej liturgii na zaplnenom priestranstve pri Mestskej športovej hale.

„Úprimne som dojatý aj hľadiac na vašu obetavú službu, ktorou ste veľkým dielom prispeli k návšteve pápeža Františka tu v Prešove. Obetovali ste sa vy, aj vaši blízki, ale aj mnohí ďalší, ktorých zastupujete. Viacerým z nich ešte zašleme poďakovanie. Vy ste tu, aby som vám aj osobne mohol vyjadriť nielen moje poďakovanie, ale aj poďakovanie za našu Gréckokatolícku metropolitnú cirkev sui iuris na Slovensku. Veľmi si cením všetko, čo ste urobili pri prípravách, počas a po návšteve Svätého Otca. Priniesli ste veľa obiet, ale môžete si povedať, že to stálo za to,“ uviedol Babjak.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu