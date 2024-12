Prázdniny často znepríjemňuje črevná viróza. Čo robiť, aby dieťa neskončilo v nemocnici?

8.8.2022 (Webnoviny.sk) - Hoci sa črevné virózy šíria celoročne, v lete je ich akosi viac. Teplé počasie totiž vírusom praje a tak ľahko skomplikujú deťom, aj ich rodičom prázdninové plány. Pri výraznej dehydratácii sa navyše pobytu v nemocnici dá len sťažka vyhnúť.

Spôsobujú ich viaceré vírusy

Prejavy črevnej virózy sú takmer vždy rovnaké. Začne sa nechutenstvom, pobolievaním brucha a vyústi do vracania, hnačkovania alebo ich kombinácie. "Črevnú virózu môže spôsobiť veľké množstvo vírusov, ale najčastejšie, obzvlášť u detí, sú to rotavírusy, adenovírusy a norovírusy. Zo symptómov prevláda vracanie a hnačky ale môžu byť prítomné aj obe naraz. Typické sú aj vysoké teploty, bolesť bruška, plynatosť, dokonca prejavy typu nádcha a následne prejavy súvisiace s dehydratáciou – teda bolesť hlavy, spavosť a zmena neurologického stavu", opisuje priebeh a symptómy letných viróz pediatrička, MUDr. Denisa Jaššová.

Kola a tyčinky nepomôžu

Nejeden rodič si kladie otázku, čo dať deťom jesť na rozbúrený žalúdok a črevá. Niekdajším "babským" receptom – slané tyčinky a kola, by sme sa mali v súčasnosti zďaleka vyhnúť. "Určite to naši rodičia mysleli v dobrom a ako-taký logický základ to malo – doplniť energiu, tekutiny a ióny. Ale bohužiaľ takýmto spôsobom sa to nedeje v tom správnom pomere, pretože sú hyperosmolárne a neodporúčané pediatrickou spoločnosťou. Ak dieťa vracia, je potrebné nechať žalúdok oddýchnuť", odporúča pediatrička. Pri známkach dehydratácie je rozhodne lepšie siahnuť po rehydratačných roztokoch určených špeciálne pre deti.

Lyžička po lyžičke

"V praxi sa často stretávame s tým, že prirodzenou reakciou rodiča je ponúknuť dieťaťu po vracaní hneď vodu, aby sa zavodnilo. To je však chyba a naopak, dve hodiny po vracaní nie je vhodné podávať žiadne tekutiny, ani jedlo, hoci o to bude dieťa žiadať", tvrdí MUDr. Denisa Jaššová. Ďalšie tekutiny na rozbúrený žalúdok môžu opätovne spôsobiť vracanie a ľahšiu dehydratáciu. Po úvodných dvoch hodinách môže rodič začať ponúkať tekutiny (vodu, materské alebo dojčenské mlieko) po dúškoch: "Určite nie plné dojčenie, alebo plný pohár vody. Z vlastnej skúsenosti viem, že je to náročné, dovoliť dieťaťu iba pár dúškov, ale je to veľmi dôležité", dodáva pediatrička. Dobrou pomôckou je nastaviť si časovač na každých 15 minút štyrikrát po sebe a potom pri tolerancii zvýšiť na každých desať minút. Po ďalších dvoch hodinách môžeme dovoliť dieťaťu už o niečo viac tekutín, stále však nie plné dávky.

Očkovaním predídete pobytu v nemocnici

Po masívnych hnačkách a vracaní je detský organizmus veľmi vyčerpaný a dehydratuje sa omnoho rýchlejšie ako dospelý človek, obzvlášť nebezpečné je to u malých detí. Najčastejšou príčinou hospitalizácie malých detí sú črevné virózy spôsobené rotavírusmi. Už niekoľko rokov je aj na Slovensku dostupné očkovanie proti rotavírusom, ktoré je možné podať perorálne deťom od 6. týždňa života. "Stane sa len výnimočne, že očkované dieťa skončí s rotavírusovou virózou v nemocnici. Priebeh ochorenia je omnoho miernejší", odporúča očkovanie pediatrička MUDr. Denisa Jaššová. "Pobyt v nemocnici s dieťatkom nie je príjemný a keďže sú črevné virózy častým dôvodom na hospitalizáciu, rozhodli sme sa, že nepovinnú očkovaciu vakcínu proti rotavírusom majú naši poistenci bez akéhokoľvek doplatku. Stačí, že im ju predpíše lekár a vyzdvihnú si ju v lekárni, nemusia vypĺňať žiadne tlačivá", dodáva na záver Beáta Dupaľová Ksenzshighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Viac k téme: črevná viróza, PR, Prázdniny

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Košice majú aj po Vianociach čo ponúknuť, návštevníci si stále môžu vychutnať dobroty na vianočných trhoch alebo si zakorčuľovať

28.12.2024 (SITA.sk) - Šalát, ryba a rezne zjedené, vianočné rozprávky pozreté a vy hľadáte, čo s načatým sviatočným časom? Metropola východu má aj po Vianociach čo ponúknuť, a to ako obyvateľom, tak aj návštevníkom. Vybrať si možno jazdu vyhliadkovým kolotočom, návštevu (po)vianočných trhov, ale medzi sviatočnými dňami ponúkajú Košice aj viacero možností športového vyžitia.

Košické oko

Na Námestí osloboditeľov, pri vstupe na Hlavnú ulicu víta príchodzích Košické oko. Po zotmení tento vysvietený vyhliadkový kolotoč, ktorý ponúka výhľad na mesto z výšky 33 metrov, nemožno prehliadnuť. Funguje od 12:00 do 22:00 denne. Za jazdu si zaplatíte šesť eur na osobu, za dieťa, ktoré meria menej než 120 centimetrov je suma štyri eurá.

Kolotoč sa s vami pri jazde otočí zhruba päť či šesťkrát a poskytne vám pri tom výhľad na vianočnú Hlavnú ulicu i na vzdialenejšie časti mesta. Rozhodne odporúčame teplo sa obliecť, sedadlá kolotoča sú studené a hore prefukuje.

Najmenšie deti sa môžu bezplatne povoziť na benátskom kolotoči povedľa Košického oka. Atrakcia by podľa informácií zverejnených mestom mala predbežne ostať na mieste do Troch kráľov (6. januára), následne sa prevádzkovateľ rozhodne, či zotrvá aj dlhšie.

Stánky z vianočných trhov

Keď vám po jazde na kolotoči vytrávi, prípadne dostanete chuť trochu sa zahriať, na Hlavnej ulici nájdete až do konca tohto roka stánky z vianočných trhov. Pochutnať si môžete na varenom víne, teplom čaji, či tradičných dobrotách ako langoše, zemiakové placky či klobása. Pri našej návšteve vianočných trhov sme sa pozreli aj na ceny týchto pochutín.

Víno stojí vo väčšine stánkov 1,50 eura za deciliter, respektíve tri eurá za dva deci. Najlacnejšie, ktoré sme našli, bolo o desať centov lacnejšie, teda jeden deciliter stál 1,40 eura. Priplatíte si za ríbezľové či jahodové víno. Langoš stojí okolo štyroch eur, ak naň ale chcete syr, kečup, alebo tatársku omáčku, treba si pripraviť zhruba euro navyše.

Pochutnať si môžete aj na pečenej klobáse či zemiakových plackách. Na trhy si rozhodne treba pripraviť aj dostatok hotovosti, nie všade totiž prijímajú platbu kartou. Popri maškrtení si tiež stále môžete vychutnať sviatočnú atmosféru košickej Hlavnej ulice, i pohľad na rozžiarený vianočný stromček.

Nonstop korčuľovanie

Ak budete chcieť spáliť nejaké kalórie z langošov a pečených klobás, metropola východu ponúka na prelome rokov aj viaceré možnosti športového vyžitia. Už túto sobotu, 28. decembra popoludní sa začne už tradičné 24-hodinové nonstop korčuľovanie.

V mestskej časti Košice-Juh, v športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2 sa milovníci korčuľovania budú môcť vyšantiť až do nedele 29. decembra, do 16:00. Vstup na podujatie je bezplatný, korčuliarom k pohybu zahrajú aj viacerí dídžeji a podujatie svojím vystúpením zavŕši saxofonista Gapa.

Bezplatné vianočné korčuľovanie

Zakorčuľovať si možno aj v tréningovej hale Steel Arény. Bezplatné vianočné korčuľovanie pripravilo mesto v spolupráci s vedením Steel Arény. Posledný deň, kedy sa možno prísť korčuľovať je v pondelok 30. decembra medzi 14:00 a 17:00, cez víkend 28. a 29. decembra sa ale vianočné korčuľovanie nekoná.

Mesto tiež na prvý deň nového roka chystá Novoročnú korčuľovačku v Mestskom parku. V stredu 1. januára 2025 sa budú môcť záujemcovia zadarmo korčuľovať na klzisku v parku, a to medzi 13:00 a 21:00.

Klzisko v Mestskom parku

Klzisko v Mestskom parku môžu korčuliari využiť aj mimo tohto času. Vstup na ľadovú plochu, ktorú prevádzkuje mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO), je ale spoplatnený. Za 90 minút korčuľovania zaplatí dospelý tri eurá, v prípade dieťaťa do 140 cm je suma o euro nižšia. Na mieste si možno požičať aj korčule, za tri eurá, prípadne si ich môžete dať aj nabrúsiť za päť eur.

Klzisko je prístupné od 9:00, obvykle do 20:00. Využiť ho môžu aj amatérske partie hokejistov, tie zaplatia od sto do 120 eur, ak si ho prenajmú minimálne na tri hodiny, môžu trochu ušetriť. Rozpis prevádzkových hodín je dostupný na stránkach TEHO.

Košický trojkráľový beh

Sviatočné obdobie sa zavŕši na Troch kráľov, teda 6. januára 2025, jubilejným desiatym ročníkom Košického trojkráľového behu. Bežci si budú môcť zabehnúť centrom hlavnú, päť kilometrov dlhú trať, alebo sprievodný beh v dĺžke 1,1 kilometra.

Ten je určený najmä pre deti a mládež do 15 rokov, a tiež pre seniorov starších ako 60 rokov. Trasa povedie cez Hlavnú aj Alžbetinu ulicu, a tiež cez Mestský park. Na podujatie sa treba prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý možno nájsť napríklad na sociálnych sieťach mesta.