Požiar na ostrove Tenerife si vyžiadal evakuáciu tisícov ľudí, čísla čoskoro prekonajú aj Rodos

20.8.2023 (SITA.sk) - Tisíce ďalších obyvateľov španielskeho kanárskeho ostrova Tenerife museli utiecť zo svojich domovov v dôsledku lesného požiaru, ktorý úrady považujú za „nekontrolovateľný“. Regionálna vláda Kanárskych ostrovov v sobotu nariadila evakuáciu ďalších 4-tisíc ľudí.

Už predtým museli v piatok odviezť do bezpečia 4 500 osôb. Očakáva sa, že počet evakuovaných by mohol stúpnuť až na 26-tisíc. To by dokonca prekonalo počet evakuovaných počas nedávneho obrovského požiaru na gréckom ostrove Rodos.

Požiar vypukol v utorok večer v hornatej časti ostrova, do ktorej je komplikovanejší prístup. Regionálny prezident Fernando Clavijo vo štvrtok označil požiar na Tenerife za pravdepodobne najhorší v dejinách Kanárskych ostrovov.

Požiar na Tenerife sa rozhorel v čase, keď sa španielska pevnina pripravuje na ďalšiu vlnu horúčav. Španielska národná meteorologická služba (AEMET) vydala v sobotu varovanie, že teploty budú v najbližších dňoch stúpať a v niektorých častiach pevniny budú atakovať hranicu 40 stupňov Celzia.

