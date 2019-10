Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia počas maratónu v hlavnom meste

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Športové podujatie ČSOB Bratislava marathon 2019 si počas víkendu vyžiada dopravné obmedzenia.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave upozorňuje vodičov, že v sobotu 6. apríla budú dopravné obmedzenia podľa jednotlivých behov od 10:30 do 17:30 pri obchodnom centre od Šafárikovho námestia po vyústenie Pribinovej ulice/Olejkárskej ulice na Landererovu ulicu.

Príjazd do podzemných garáží obchodného centra bude možný poza budovu SND – vjazd/výjazd Ružinov. Od 16:15 do 17:15 bude obmedzený príjazd a výjazd po Viedenskej ceste smerom na parkovisko pri Divadle Arena na Tyršovom nábreží. Agentúru SITA o tom informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Dopravu priebežne uvoľnia

Dopravné obmedzenia v nedeľu 7. apríla v čase od 08:45 do 14:00 sa budú týkať najmä mestských častí Staré Mesto a Ružinov. "Týka sa to Karadžičovej ulice, Mlynských nív, Ružinovskej ulice v oboch smeroch po križovatku s Tomašikovou ulicou, Záhradníckej ulice a ulíc v centre mesta – hlavne Amerického námestia, Špitálskej ulice, Námestia SNP, Jesenského, Hviezdoslavovho námestia a Vajanského nábrežia. Od 09:00 bude doprava obmedzená aj na Viedenskej ceste (návštevníci výstavy Flóra na Inchebe budú mať vstup umožnený) a okolia Tyršovho nábrežia," uviedla Mihalíková.

Dopravu na jednotlivých uliciach bude priebežne uvoľňovať v závislosti od pelotónu bežcov. "Od 08:40 do 12:00 bude obmedzená doprava na Moste Apollo, od 09:00 do 12:00 bude výraznejšie obmedzená doprava aj na Landererovej a Prístavnej ulici," informuje hovorkyňa.

Odporúčajú využiť mosty a obchvat

Polícia odporúča vodičom namiesto tranzitu cez centrum mesta, keďže Šafárikovo námestie a Vajanského nábrežie budú neprejazdné, využiť Prístavný most, Most SNP a Most Lafranconi, ako aj petržalský obchvat. Bez obmedzení a plne prejazdné budú Tomášikova ulica, Bajkalská, Trnavská, Krížna a Šancová ulica, Suché mýto či Nábr. arm. gen. L. Svobodu po Most SNP.





Vjazd do centra mesta pre obyvateľov pešej zóny a dopravnú obsluhu bude od Mlynských Nív možný cez Grösslingovú a Medenú ulicu, od River Park bude príjazd možný po Most SNP.





Výjazd z pešej zóny centra mesta a ulíc v okolí pešej zóny bude možný cez Palackého a Jesenského ulicu smerom na Dunajskú ulicu. Dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením a usmerňované hliadkami dopravnej polície.

