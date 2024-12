Počasie predpoveď na Stredu 15. Februára 2023 jasno až polojasno

Dnes bude jasno až polojasno, v nižších polohách lokálne zamračené nízkou oblačnosťou alebo hmla, ktorá sa môže udržať po celý deň.

Najvyššia denná teplota 5 °C až 11 °C, pri nízkej oblačnosti 0 °C až 6 °C Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 3 °C.

Prevažne slabý vietor.





Predpokladané množstvo zrážok: bez zrážok





Počasie pranostiky Február

Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.

Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.

Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho.

Mnoho snehu, mnoho sena.

Biely február pole silí.

Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnku, tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.

Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.

Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.

Keď je suchý február, je mokrý august.

Februárová voda - pre polia škoda.

Februárové slnko je falošné.

Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.

Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.

Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.

Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.

Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.

Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.

Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.

Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.

Zúrivé vetry na konci februára suchý rok predpovedajú.

Vinohrad ak nezrežeš vo februári, nezrežeš v marci.





Súhrnná správa o počasí a zjazdnosti ciest

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého, utlačeného až zľadovateného snehu v hr. 1 - 3 cm, ojedinele hr. 4 - 5 cm.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. HP Súľová, Grajnár a Huty majú povrch vozovky miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu hr. 1 cm. Miestami zľadovatený sneh hr. 1 cm sa nachádza na HP Chorepa a Zbojská a hr. 4 - 5 cm na HP Vrchslatina.





UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Pre hmlu je obmedzená dohľadnosť do 50 m v lokalitách Pastierske, Švábovská stráň a Štrba a do 100 m v lokalitách Mníšek nad Hnilcom, Sliač a Galanta!

HP Šútovce (III/1774) a cesta I/64 v úseku Nitrianske Pravno (II/519) - Fačkovské sedlo sú v zimnej sezóne uzavreté pre vozidlá nad 10 m dĺžky!

HP Herlianske Sedlo a cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sú v zimnom období neudržiavané a uzavreté pre všetku dopravu!





Na počasie je citlivejšie nežnejšie pohlavie a starší ľudia, ale dokáže potrápiť aj mladšie ročníky







Mínusové teploty ohrozujú deti, seniorov a ľudí s chorobami srdca

Mínusové teploty ohrozujú najmä deti, seniorov a ľudí s cukrovkou či respiračnými a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pripomína tiež riziko zranení a nehôd v súvislosti s poľadovicou. V tejto súvislosti pripravil súbor odporúčaní, ako zvládnuť mrazivé počasie.

"V týchto dňoch zasiahlo Slovensko mrazivé počasie, vplyvom ktorého môžeme pocítiť aj negatívne dosahy na zdravie. Na našom území nie sú typické extrémne nízke teploty, ktoré by siahali niekoľko desiatok stupňov Celzia pod nulu, avšak aj miernejšie mínusové teploty môžu mať nepriaznivé dosahy na širokú časť populácie," skonštatoval ÚVZ.

Okrem nákazy vírusovým ochorením úrad varuje aj pred rizikom podchladenia či vzniku omrzlín. "Ďalšou hrozbou sú rôzne zranenia v dôsledku pádov na zľadovatených plochách chodníkov či zvýšené riziko dopravných nehôd a podobne," doplnil úrad.





Odporúča venovať zvýšenú pozornosť posilneniu imunity, dbať na vhodný výber oblečenia či obuvi, ale aj prijímať dostatok tekutín a jedla. Dôležitá je aj ochrana pokožky tváre či rúk krémom. Krémovanie je dôležité obzvlášť v prípade detí, pri ich obliekaní odborníci radia vrstvenie. S malými deťmi nie je dobré ostávať v chladnom exteriéri dlho.

ÚVZ pripomína, že ani počas zimného počasia netreba zabúdať na šport či pravidelnú fyzickú aktivitu. "Aj keď sú možnosti oproti letným mesiacom obmedzené, organizmus je potrebné udržiavať v dobrej kondícii priebežne, bez ohľadu na ročné obdobie," uviedol úrad. Nie je však dobré športovať pri teplotách menej ako mínus 15 stupňov Celzia.





Dôležité je tiež byť obozretný, či už všeobecne, alebo pri rôznych aktivitách ako prechádzky, bicyklovanie, lyžovanie či šoférovanie. ÚVZ odporúča nosenie ochranných či reflexných prvkov. "Všímajte si varovné signály tela a aj svoje okolie, pomáhajte blízkym ochrániť sa pred následkami mrazivého počasia," dodal úrad.

Slovenské Vianoce pred 100 rokmi: Aké boli zvyky, ako vyzerala štedrá večera a čo sa odvtedy zmenilo?

Rok 1924 bol v Československu obdobím, keď sa mladý štát snažil upevniť svoje základy a zlepšiť životné podmienky svojich obyvateľov.

Slovenské mestá začali pociťovať výhody modernizácie, no na vidieku boli tradície a zvyky stále hlboko zakorenené v každodennom živote. Vianočné sviatky vtedy mali iný charakter – boli menej komerčné, no o to viac prepojené so zvykmi, poverami a symbolikou.

Ako tieto sviatky prebiehali, čo ich odlišovalo od tých dnešných a čo sa ani za 100 rokov vôbec nezmenilo nám prezradila etnologička Katarína Nádaská. Porozprávala nám nielen o tradičných jedlách a zvykoch, ale aj o tom, ako vianočné sviatky ovplyvňovali rozvoj nového štátu a aké miesto v nich mala propaganda.

Spoločenské pomery v Československu v roku 1924

Rok 1924 bol pre mnohých obdobím, keď sa spoločnosť pomaly spamätávala z prvej svetovej vojny. Na Slovensku sa začínal rozvoj, a hoci chudoba bola stále prítomná, ľudia pociťovali zlepšenie životných podmienok.





Československo bolo v tom čase už niekoľko rokov stabilnou parlamentnou demokraciou s prezidentom, parlamentom a najvyšším súdom. Slovenské ženy patrili medzi prvé v Európe, ktoré získali volebné právo a mali možnosť študovať na novozaloženej Univerzite Komenského.

Na Slovensku sa rozvíjala infraštruktúra – budovali sa nové cesty a železnice, priemysel postupne dobiehal české regióny. V kultúre dominovalo Slovenské národné divadlo, kde sa hrávali predstavenia v slovenčine, češtine, maďarčine a nemčine, čo odrážalo jazykovú rôznorodosť krajiny.

Vianoce sa stávajú bohatšími

V mestách sa začala tradícia stavania „vianočných stromov republiky“. V Bratislave bol tento strom postavený pred Národným divadlom a bol ozdobený elektrickými svetlami, čo bolo novinkou spojenou s elektrifikáciou Slovenska. Stromy boli osvetlené aj v ďalších väčších mestách, ako Košice a Žilina. Elektrifikácia postupne prenikala aj na vidiek, hoci oveľa pomalšie.

Nádielka “od Ježiška” pod stromčekom bola štedrejšia, keďže ekonomická situácia sa po skončení Veľkej vojny zlepšila a ľudia mali viac peňazí. Deti dostávali praktické aj zábavné darčeky, ako knihy, pastelky, školské pomôcky (tabuľky a griflíky), spoločenské hry, športové potreby (sánky, lyže, korčule) či bábiky a futbalové lopty.

Tradičné vianočné zvyky v minulosti

V minulosti boli Vianoce spojené s množstvom zvykov a povier, ktoré mali symbolický význam a odrážali spôsob života ľudí v danom období. Napríklad na Štedrý deň sa verilo, že sa z domu nesmie nič požičiavať – či už potraviny, alebo predmety. Ľudia sa obávali, že by sa tieto veci mohli vrátiť „počarované“.





Tiež bolo zvykom, že skoro ráno na Štedrý deň prišli muži do domu zaželať požehnané sviatky. To bolo považované za dobré znamenie. Naopak, nebolo žiadúce, aby sa prvými návštevníkmi v ten deň stali ženy, pretože to prinášalo smolu.

Pri upratovaní, ak sa smeti odniesli k dverám suseda, verilo sa, že sa tým rodina zbaví bĺch na celý rok. Keď už bola rodina hotová s varením a pečením, začali sa prípravy na štedrú večeru. Pod vianočný stromček sa položila malá otiepka sena, okolo stola sa rozložila slama a do kúta izby sa umiestnil snop ovsa. Tieto symboly mali zabezpečiť dobrú úrodu v nasledujúcom roku.





Na východnom Slovensku bol ešte v roku 1924 zachovaný zvyk, že rodina po štedrej večeri spala na zemi na slame. Tento zvyk mal pripomínať, že Ježiš Kristus sa narodil v maštali na slame.

Aj štedrá večera sa za 100 rokov zmenila

Na vidieku sa Štedrá večera niesla v duchu tradičných zvykov a symboliky. Stôl sa prikryl čistým, novým obrusom, pod ktorý sa kládlo obilie na znak hojnosti. Na stole nechýbali oplátky – tie si už gazdiná pripravovala sama a každý si z nich odlomil kúsok pred jedlom.





Jedlá na vidieku zahŕňali rôzne druhy polievok: kapustovú, hubovú, mliečnu alebo fazuľovú. Z hlavného jedla sa podávali bobáľky (opekance) s makom, ryža, varená alebo pečená ryba, a kaše – kukuričná, krupicová či ryžová.





Na východnom Slovensku boli súčasťou večere aj pirohy – buď sladké s lekvárom, alebo slané so zemiakmi. Po večeri často prichádzali koledníci, ktorí spievali vianočné piesne pod oknami domov. Tento zvyk na vidieku pretrval až do druhej svetovej vojny.

Koláče na štedrovečernom stole

Na vidieku sa piekli kysnuté koláče – makovníky, tvarohovníky a orechovníky, ktoré mali vydržať celé sviatky. Medovníky sa pripravovali už na začiatku adventu a slúžili nielen ako pochúťka, ale aj ako ozdoba na stromček.





Typickou pochúťkou bolo sušené ovocie – slivky, jablká a hrušky, ktoré si ľudia pripravovali vo veľkom množstve. Deti si ich obľúbili ako jednoduchú a zdravú náhradu sladkostí.

Mestskí “páni” si dopriali aj medvedie labky

V mestách sa začali objavovať modernizované zvyky. Pod obrus sa namiesto obilia kládli šupiny z kapra alebo peniaze, ktoré si ľudia uchovávali v peňaženkách pre finančnú hojnosť.

Pečenie koláčov bolo rozmanitejšie – objavovali sa vianočky, bábovky a prvé druhy drobného pečiva, ako grilážky, kokosové pusinky či medvedie labky.

Propaganda počas Vianoc v roku 1924

V roku 1924 ešte nebola vianočná propaganda výrazným prvkom sviatočných osláv. Československo bolo mladým unitárnym štátom a vianočné sviatky sa často využívali na zdôraznenie významu vzniku republiky. V mestách sa organizovali „Vianočné stromy republiky“, čo boli veľké verejné vianočné stromčeky symbolizujúce jednotu a nový začiatok pre obyvateľov Československa.





Na vidieku sa tento politický rozmer prejavoval len mierne, najmä prostredníctvom článkov v tlači, ktoré oslavovali výhody republiky. Tieto texty mali často jemne propagandistický tón a zdôrazňovali, že ľudia žijú lepšie ako počas Rakúsko-Uhorska.

Tvrdá systémová propaganda prišla až neskôr

Systémová propaganda, akú poznáme z neskorších období, prišla až v 30. rokoch, keď nacistické Nemecko a Sovietsky zväz využívali sviatky na šírenie ideológií. Na Slovensku sa takéto vplyvy objavili až neskôr.





Vianoce roku 1924 tak predstavovali predovšetkým oslavu pokoja a jednoty v novovzniknutom štáte s dôrazom na národné hodnoty a nový začiatok pre obyvateľov Československa.

Aké sú najväčšie rozdiely medzi Vianocami v roku 1924 a dnes?





Betlehem ako symbol Vianoc

Vianoce mali v roku 1924 hlbší duchovný charakter, keďže ich podstata spočívala najmä v oslave narodenia Ježiša Krista. Betlehem bol symbolom Vianoc, nie vianočný stromček, ktorý sa v tom čase ešte len dostával do popredia. Každá rodina mala svoj vlastný Betlehem, ktorý si vážila a často si ho generácie odovzdávali. Betlehemy boli rôzne – drevené, voskové či papierové a ich výroba i starostlivosť o ne patrili k významným tradíciám.

Vianočný stromček ako novinka

V roku 1924 už stromčeky boli súčasťou Vianoc, ale skôr ako novinka. Deti si v tom čase neprajú darčeky pod stromčekom, ale stromček samotný. Stromček sa považoval za darček a jeho zdobenie bolo jednoduché, často pozostávalo zo slamených ozdôb.





Zmeny vo výzdobe

Zdobenie domácností sa od roku 1924 výrazne zmenilo. Zatiaľ čo v tom čase bol novinkou strom republiky s prvými elektrickými žiarovkami, dnes sú Vianoce charakteristické prezdobenými stromčekmi, svetelnými dekoráciami, blikajúcimi reťazami a osvetlenými domami, čo je fenomén posledných desaťročí.

Posolstvo Vianoc sa nezmenilo

Dnešné Vianoce sú často spojené so stresom, najmä pre ženy, ktoré popri práci zabezpečujú, aby bolo všetko dokonale pripravené – upratané, navarené a darčeky nakúpené. Tento tlak môže zatieniť pokoj a pohodu, ktoré by mali byť základom Vianoc. Čo však zostáva nemenné, je snaha rodín stretnúť sa a stráviť drahocenný čas spolu.