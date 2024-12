Platíme špekulantom a priekupníkom pohľadávok, hodnotí expert oddlžovanie nemocníc a spomenul aj medializovanú kauzu

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada rezort zdravotníctva zverejniť zoznam subjektov, ktoré doteraz oddlžilo a zároveň aj tých, ktoré plánuje oddlžiť z ostávajúcej sumy 258 miliónov eur.

Medializovaná kauza špecializovaného nemocničného zariadenia s desiatimi hospitalizáciami ročne je podľa mimoparlamentnej strany príkladom pokračovania nesystémového oddlžovania a nehospodárneho vynakladania peňazí daňových poplatníkov.

KDH na to upozorňuje v tlačovej správe.

Zverejnenie stratégie

„Financie, ktoré by sa inak mohli použiť na zdravotnú starostlivosť, platíme špekulantom, priekupníkom pohľadávok alebo firmám bez kontroly oprávnenosti ich nákladov. Za každých 100 eur nezaplatených načas musíme vrátiť po niekoľkých rokoch 150 eur,“ uviedol expert KDH pre zdravotníctvo Peter Stachura. KDH preto žiada zverejniť stratégiu, ako chce ministerstvo zdravotníctva zamedziť ďalšiemu zadlžovaniu zdravotníckych zariadení.





Kresťanskí demokrati upozorňujú na to, že náklady na zdravotnú starostlivosť neustále rastú. Rozpočet zdravotníctva presiahol 7,6 miliardy eur.

„Napriek tomu sa predovšetkým štátne zdravotnícke zariadenia nedarí stabilizovať. Dlhy štátnych nemocníc naďalej rastú a dá sa predpokladať, že bude potrebné ďalšie kolo oddlžovania,“ tvrdí Stachura.

Zaťaženie rozpočtu

Podľa neho si nemôžeme dovoliť nechať narastať ďalšie dlhy a tie po rokoch zaplatiť s vysokými úrokmi. „Neúmerne to zaťažuje rozpočet a ohrozuje udržateľnosť financovania zdravotníctva,“ uviedol.

KDH ako príklad uvádza spoločnosť BFF, ktorá sa špecializuje na odkupovanie pohľadávok po lehote splatnosti. Len táto firma má voči zdravotníckym zariadeniam pohľadávky v hodnote istiny 147 miliónov eur. Za obsluhu dlhu žiada ďalších 80 miliónov eur.





„Okrem firiem skupujúcich pohľadávky zarábajú na oddlžení aj špekulanti a spoločnosti, ktoré sa spoliehajú na štátne oddlženie bez kontroly oprávnenosti nákladov,“ dodáva Stachura.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.