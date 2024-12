Pellegrini chce viesť predvolebnú kampaň na viacerých frontoch a už je jasné, odkiaľ Hlas-SD zoberie peniaze

7.2.2023 (SITA.sk) - Hlavným zdrojom financovania predvolebnej kampane strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) bude úver. Uviedol to predseda strany Peter Pellegrini v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl. Ručiť chcú svojimi preferenciami a budúcim príspevkom od štátu, keďže v súčasnosti ako mimoparlamentná strana takýto príspevok nepoberajú.

„Bude to veľmi transparentné, pretože to nebude pôžička od nejakých firiem, ako to majú niektoré iné strany, že im požičia developer alebo veľký predajca elektroniky. My si zoberieme štandardný úver a budeme informovať o podmienkach, za akých sme si požičali,“ povedal Pellegrini.

Kampaň povedú na viacerých frontoch

Dodal, že jeho výšku budú musieť stanoviť veľmi obozretne. „Úspech môže byť rôzny, preto si budeme požičiavať len toľko, aby sme to vedeli aj vrátiť,“ doplnil.

Rozpočtu potom Hlas-SD prispôsobí aj predvolebnú kampaň. Pellegrini povedal, že ju budú viesť na viacerých frontoch naraz, a to osobne na stretnutiach s ľuďmi v regiónoch, popri tom na sociálnych sieťach, v médiách a nebudú chýbať ani bilboardy.

Na prvom mieste je pomoc ľuďom

„Nepovýšime opozično-taktickú politiku nad pomoc ľuďom,“ povedal Pellegrini. Ľudí dnes podľa neho zaujíma hlavne to, či to ekonomicky zvládnu, a nie témy ako obmedzenie potratov či zatvorenie obchodov v nedeľu.

Vie si predstaviť, že podporia návrh Sme rodina na školské obedy zadarmo, pretože s týmto návrhom prišiel už predtým Hlas-SD. Za to očakáva, že Sme rodina na oplátku podporí ich návrh na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

