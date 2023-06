Pellegrini ako premiér za vlády Smeru-SD letel za štátne peniaze do Nemecka na operetu

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda mimoparlamentnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini ešte ako premiér za vlády Smeru – sociálnej demokracie (Smer-SD) využil vládny špeciál na let do nemeckých Drážďan, aby si pozrel operetu. Za náklady pritom nezaplatil.

Upozornil na to Denník N.

Po piatich členoch posádky nastúpil predseda vlády a jeho traja ochrankári a o necelú hodinu už pristáli v Drážďanoch. Lietadlo sa v Nemecku zdržalo len krátko, s predsedom vlády a jeho ochrankou na Nový rok o 8:30 ráno odletelo späť do Bratislavy.

Údaje o silvestrovskom lete Pellegriniho poskytol denníku rezort vnútra. „Lety prezidenta, predsedu parlamentu a predsedu vlády nepodliehajú schvaľovaniu ministra vnútra a ich objednanie a výkon sa realizuje na základe písomnej žiadosti Leteckému útvaru ministerstva vnútra,“ objasňuje ministerstvo fungovanie letového režimu najvyšších ústavných činiteľov. Preto nepoznajú dôvod Pellegriniho cesty do Nemecka.

„Vzhľadom na to, že išlo o vykonanie letu s predsedom vlády, objednávateľ náklady neuhrádzal,“ píše ministerstvo.

Odpoveď strany Hlas-SD znie, že Pellegrini sa ako predseda vlády zúčastnil v Drážďanoch na slávnostnom koncerte opery Semperoper Dresden. Prijal pozvanie od slovenského svetového tenoristu Pavla Bršlíka, ktorý na koncerte účinkoval.

O svojej účasti v Drážďanoch sa podľa stanoviska rozhodol na poslednú chvíľu a preto ani nevyužil služby slovenského veľvyslanectva v Nemecku. Ambasády zahraničné cesty predsedov vlád obvykle prinajmenšom evidujú a zvyknú im poskytnúť podporu napríklad formou auta.

Pellegrini svoju cestu a účasť na slávnostnom koncerte vnímal podľa stanoviska strany ako podporu prezentácie špičkovej slovenskej kultúry v zahraničí. „Pokiaľ by oficiálne kontrolné inštitúcie dospeli k záveru, že táto cesta nespĺňa parametre služobnej cesty na využitie štátneho špeciálu, je pripravený uhradiť všetky náklady na tento let,” uvádza strana Hlas-SD v stanovisku.

