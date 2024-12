Obvinených z trestného činu prevádzačstva je už 13 ľudí od začiatku roka, dokopy sa pokúsili previezť viac ako 60 cudzincov

11.2.2023 (SITA.sk) - Od začiatku roka 2023 vyšetrovatelia Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinili z trestného činu prevádzačstva už 13 prevádzačov, ktorí sa pokúsili previezť 66 cudzincov.

Obvinením z prevádzačstva začal aj prvý februárový deň, keď vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii (ÚHCP P PZ) vzniesol obvinenie občanovi Gruzínska za zločin prevádzačstva za nelegálny pokus previezť štyroch cudzincov pochádzajúcich z Turecka cez územie Slovenska. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Počet cudzincov

Podľa zistení polície mal Vitali A. previezť cez územie Slovenska štyroch cudzincov a cieľom cesty malo byť Nemecko.

„Finančná čiastka, ktorú mal získať za tento prevoz, mala byť v celkovej výške 1 200 eur,“ uviedla Bárdyová a dodala, že na území Slovenska sa ho policajná hliadka z Kežmarku snažila zvukovým a svetelným znamením zastaviť z dôvodu jeho rýchlej a bezohľadnej jazdy. Pokyny policajtov však Gruzínec ignoroval a jeho nebezpečná jazda skončila na križovatke v obci Ľubica, kde prerazil plot a vošiel do záhrady rodinného domu.

Prevzatie prípadu

Cudzinci policajtom uviedli, že z Turecka odišli letecky do Srbska, kde za pomoci prevádzačov prekročili hranicu s Maďarskom a následne nastúpili do vozidla k už obvinenému Gruzíncovi. Prípad si prevzal vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii, muža obvinil zo zločinu prevádzačstva a zároveň podal návrh na jeho väzobné stíhanie.

„Po dokázaní viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody v trvaní od siedmich do 10 rokov,“ uviedla na záver Bárdyová.

