O srdce by sme sa mali starať od útleho veku

16.9.2019 (Webnoviny.sk) - Deti s nadváhou majú násobne vyššie riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Nadváhu či obezitu u detí by sme nemali podceňovať. Spája sa s ňou totiž 40-krát vyššie riziko rozvoja metabolických zmien vedúcich ku kardiovaskulárnym ochoreniam a cukrovke. Kampaň MOST – Mesiac o srdcových témach vyzýva všetky generácie a celé rodiny, aby na starostlivosť o srdce dbali už u svojich detí.

Tretí ročník spoločnej platformy Slovenskej nadácie srdca, Únie pre zdravšie srdce a Slovenskej kardiologickej spoločnosti s názvom MOST – Spolu chránime Vaše srdcia, sa v roku 2019 sústredí na vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak či ďalšie chronické ochorenia, proti ktorým je možné bojovať zmenou životného štýlu či pravidelným pohybom. Mesiac o srdcových témach tentokrát spojí celé rodiny a generácie, aby sa navzájom podporovali a na starostlivosť o srdcia nezabúdali už u tých najmenších.

S celkovým životným štýlom súvisí nielen to, ako vyzeráme, či trpíme nadváhou alebo obezitou, ale aj chronické ochorenia, ktoré spočiatku nebolia, preto ich nevnímame a možno aj ignorujeme, no môžu mať fatálne následky. Často si ich spôsobujeme sami, zlým stravovaním, nedostatkom pohybu, fajčením, veľkou psychickou záťažou, avšak mnohé ochorenia môžu byť aj dedičné. Správnym a zdravým životným štýlom je možné predispozície chronických ochorení akými sú cukrovka, hypertenzia či vysoký cholesterol, znížiť alebo oddialiť.

V súčasnosti si mnoho ľudí rôznych vekových skupín uvedomuje, že životný štýl a chronické ochorenia spolu súvisia. Doba internetu so sebou prináša široké možnosti a ľudia sa inšpirujú v otázke redukcie hmotnosti, cvičenia či celkovej úpravy životného štýlu. Nie vždy však môžu byť práve internetové zdroje, s často neoverenými a nepodloženými informáciami, spôsobom, ktorého by sa mala spoločnosť skalopevne držať. Kampaň MOST si stanovila cieľ, prostredníctvom ktorého chce upriamiť pozornosť na zodpovednosť voči vlastnému zdraviu a zmeniť predsavzatia na realitu prezentovaním 4 základných pilierov zdravia srdca a ciev:

Vyvážená strava

Dostatočný pohyb a telesná kondícia

Mentálna pohoda a boj so zlozvykmi

Nebezpečné diagnózy pod kontrolou

Životný štýl ako prevencia pred ochoreniami

Ochorenia obehovej sústavy dlhodobo patria medzi najčastejšie príčiny smrti a hospitalizácií na Slovensku aj vo svete. Tieto ochorenia, akým je napríklad aj vysoký krvný tlak, postihujú ľudí všetkých vekových kategórií, ale najviac ľudí nad 50 rokov. Vysoký krvný tlak, čiže hypertenzia, vzniká často ako následok neriešeného problému nadváhy, obezity, zvýšeného cholesterolu či nesprávnej životosprávy. Udáva sa, že obvod pása u mužov viac ako 102 cm a u žien viac ako 88 cm je významným rizikovým faktorom. Hypertenzia ako jedna z najčastejších chronických chorôb je rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie kardiovaskulárne ochorenia, napríklad pre srdcové zlyhávanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú chorobu srdca či infarkt myokardu. Je preto potrebné liečiť ju včas, aby sa zabránilo vzniku mnohých vážnych komplikácií. Hypertenzia je chronické ochorenie, ktoré sa nedá úplne vyliečiť. Je možné ho však dobre a dlhodobo kontrolovať.

Napriek tomu, že mnoho pacientov nespolupracuje tak ako by malo, dodržiavanie správnej liečby a zmena životného štýlu významne zlepšuje kontrolu krvného tlaku. Už pokles hmotnosti o 5kg môže priniesť preukázateľné zníženie krvného tlaku. Kampaň MOST vyzýva celé rodiny, aby sa pri predsavzatiach zmeny životného štýlu či aktívneho pohybu podporovali navzájom. Kolektívna podpora zaručí lepšiu motiváciu, utuží vzťahy a pri vytrvalosti môže priniesť skutočné výsledky. Zmena životného štýlu a pohyb nie sú dôležité len pre tých, ktorí hypertenziou už trpia, ale aj pre deti a ľudí s nadváhou či genetickou predispozíciou ochorení krvného obehu. "Fyzická aktivita je dôležitou súčasťou kardiovaskulárnej prevencie. Je užitočná nielen pre myseľ človeka a celkovú psychickú pohodu, ale dokázateľne znižuje pravdepodobnosť výskytu srdcových ochorení a mozgovej porážky, zlepšuje cirkuláciu krvi v tele, schopnosť organizmu využívať kyslík. Pomáha aj pri znižovaní krvného tlaku, prospieva spánku a napomáha celkovej kvalite života," približuje všeobecná lekárka pre dospelých, MUDr. Jana Bendová, PhD.

Pacienti s hypertenziou by však okrem pravidelnej aktivity či správnej stravy mali vylúčiť alebo aspoň obmedziť príjem alkoholu, skončiť s fajčením či zredukovať príjem soli. Znížený príjem soli pozitívne vplýva na výšku tlaku krvi.

Priaznivé účinky pohybu a správnej výživy

Spomínaná úprava životného štýlu a pravidelná fyzická aktivita majú priaznivý účinok nielen na tlak krvi, ale aj na cholesterol. Nielenže klesá celkový a LDL cholesterol, ale aj mierne stúpne "dobrý" HDL cholesterol. Vysoká koncentrácia cholesterolu podobne ako vysoká hladina cukru v krvi či vysoký tlak, je veľmi zákerná. Nedostatočný pohyb, priberanie na hmotnosti, fajčenie či zvýšený príjem nasýtených tukov v potrave sú dôvodom, pre ktorý hladina cholesterolu stúpa. Zvýšená koncentrácia cholesterolu nebolí a v mladšom veku sa nijako neprejavuje. Dlhodobo zvýšená hladina cholesterolu v krvi však môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Hladina "zlého" LDL cholesterolu u zdravého človeka by nemala presiahnuť 3 mmol/l (milimol na liter). Pokiaľ však už trpíte srdcovocievnym ochorením alebo máte viacero rizikových faktorov v osobnej anamnéze, cieľová hladina by mala byť nižšia ako 2,6 mmol/l, u mnohých pacientov (napr. po infarkte myokardu) dokonca pod 1,8 mmol/l. "Cholesterol sa usadzuje na stenách ciev a znižuje ich priechodnosť. Vysoká koncentrácia cholesterolu je príčinou aterosklerózy, čiže kôrnatenia tepien. Výsledkom sú závažné zdravotné komplikácie: srdcový infarkt, mozgová porážka, nedokrvenie dolných končatín, postihnutie obličiek, poruchy erekcie u mužov," vysvetľuje MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC - primárka ambulantného oddelenia NÚSCH, a.s. Bratislava a správkyňa Slovenskej nadácie srdca. Koncentráciu cholesterolu treba dôsledne kontrolovať, snažiť sa ju znížiť zmenou životného štýlu a pohybovou aktivitou. Ak sa to nedarí, je potrebná farmakologická liečba.

Súčasné terapeutické možnosti umožňujú pacientom liečbu, ktorá je so správnym prístupom nielen efektívna, ale aj komfortnejšia. Ak pacient trpí okrem hypertenzie aj vysokým cholesterolom, lekár mu môže navrhnúť liečbu formou kombinácie liekov, ktorá pôsobí na obe ochorenia súčasne v jednej tabletke. Podľa prieskumu Únie pre zdravšie srdce, ktorý bol organizovaný v júli 2019, aj samotní pacienti so srdcovocievnymi ochoreniami by uvítali lekármi odporúčané zjednodušenie liečby na jednu tabletku denne.

Mnohí pacienti, pri snahe zmeniť životný štýl, bojujú s mýtami, ktoré sa spájajú napríklad so stravovaním. Základom jedálnička pacientov s ochoreniami obehového systému by mala byť zelenina a ovocie, kvalitné bielkoviny, zložené sacharidy a primerané množstvo tukov. Pri ovocí a zelenine sa odporúča 4-5 porcií denne. Pre pacientov sú vhodné celozrnné výrobky ako ražný chlieb, naturálna ryža si celozrnné cereálie. V jedálničku vyváženého stravovania by mala byť zaradená prioritne hydina a ryby pred inými druhmi mäsa. "Ak chceme znížiť kardiovaskulárne riziko správnou výživou, mali by sme sa vyhnúť konzumácii potravín s obsahom trans-foriem mastných kyselín a znížiť príjem nasýtených tukov, jednoduchých cukrov a soli, čiže obmedziť alebo až úplne z nášho jedálnička vylúčiť predovšetkým údeniny, vyprážané jedlá, ale aj sladené nápoje a potraviny s pridaným jednoduchým cukrom, slané pochutiny a iné priemyselne spracované potraviny. Pozornosť je nutné venovať adekvátnemu príjmu vhodných tekutín a energeticky menej bohatej, ale nutrične vyváženej stravy v prirodzenej forme, s dôrazom na potraviny rastlinného pôvodu (zelenina, ovocie, strukoviny, orechy, celozrnné potraviny) ako cenného zdroja vlákniny, vitamínov, minerálnych látok a fytonutrientov potrebných pre zachovanie zdravia," vysvetľuje MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH z Ústavu hygieny, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Festival, ktorý vás chytí za srdce

Odborné edukácie, názorné ukážky a pohybové aktivity. Toto všetko a omnoho viac prinesie ďalší ročník sprievodnej aktivity projektu MOST, ktorou je Beh (chôdza) srdca, tentokrát ako súčasť Srdcového festivalu. Podujatie sa spája už tradične so septembrovým Svetovým dňom srdca a keďže tohtoročným cieľom MOST-u je spojiť celé rodiny do spoločných aktivít, tematický je aj názov behu (chôdze) "Aby vaše srdce nezlyhalo".

Na srdcovom festivale bude možné diskutovať s odborníkmi o srdcových ochoreniach a problémoch. Keďže ide o podujatie, ktoré má spájať generácie, v rámci myšlienky "Náš spoločný život so zdravým srdcom", pre účastníkov pripravené možnosti merania tlaku krvi, hladiny cukru, či hodnôt BMI. Merania budú zabezpečené odborným personálom s možnosťou získania edukačných materiálov. Na podujatí sú vítané celé rodiny s deťmi, ktoré si okrem pohybu budú môcť vyskúšať a odfotiť sa v penových modeloch srdiečok.

Srdcový festival bude sprevádzaný chytľavou hudbou a ďalšími aktivitami pre pozitívnu myseľ. Pre bežcov (chodcov) je pripravená 4 alebo 7 kilometrová trať, pričom prvých 100 zaregistrovaných účastníkov bude odmenených tematickou medailou. Podujatie sa uskutoční 20. septembra 2019 v Bratislave pri Eurovei.

V rámci preventívnych meraní pre širokú verejnosť sa tento rok do projektu MOST zapojila aj sieť lekární Benu. Ide o pokračovanie úspešnej preventívnej činnosti a komunikácie o kardiovaskulárnych ochoreniach. Všetci tí, ktorí v týždni od 16. septembra do 20. septembra 2019 navštívia sieť lekární Benu, si budú môcť dať zadarmo skontrolovať svoj krvný tlak či hladinu cukru v krvi.

Všetky informácie o& kampani nájdete na weboch www.presrdce.eu a www.tvojesrdce.sk.

