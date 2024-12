Nový primátor Prešova Oľha sľubuje bezplatnú mestskú dopravu, plánuje vybudovať aj nové cyklotrasy

Novým primátorom krajského mesta Prešov sa stal František Oľha. Člen strany Šanca a nominant širokej sedemkoalície SaS, Progresívne Slovensko, Spolu, DS, Šanca, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Dobrá voľba a Umiernení vystrieda po dvoch funkčných obdobiach na tomto poste Andreu Turčanovú, ktorá už do tretice nekandidovala.

Bezplatné cestovanie po meste

Jedným z prvých krokov nového primátora bude rokovanie s novými členmi zastupiteľstva a príprava budúcoročného rozpočtu. Prioritou z volebného programu ostáva postupné zavedenie bezplatnej mestskej hromadnej dopravy a výstavba cyklochodníkov. Uviedol to počas povolebnej noci po oznámení svojho víťazstva.

„Posledný minimálne mesiac sme si verili. Od začiatku sme vedeli, že čísla, ktoré vykazuje Pavel Hagyari sú viac o tom, že znalosť jeho značky je oveľa vyššia ako reálne odhady. Spoliehali sme sa na to, že obrovské množstvo nerozhodnutých voličov sa nám podarí presvedčiť a vynikajúca komunikačná stratégia, množstvo času a aktivít, ktoré sme venovali komunikácii na uliciach s občanmi prinieslo výsledok, že takmer všetkých nerozhodnutých voličov sme získali na našu stranu,“ okomentoval výsledok volieb Oľha.

Dobré a kreatívne nápady

Vo voľbách pred štyrmi rokmi skončil až na piatej priečke. Teraz dokázal poraziť 11 protikandidátov. Dôležitá podľa neho bola stratégia kampane.





„Úplne všetkému, čo sme robili, sme verili. Nové nápady boli kreatívne. Bol to oveľa mladší, kreatívny tím ako pred štyrmi rokmi. Vsadili sme na kvalitu videí a komunikácie. Sám som na sebe intenzívne pracoval, čo je vidieť. Ale nielen to, že som schudol je výsledkom toho, že ma ľudia zvolili. Ale to, že som ukázal, že to dokážem a že som na sebe tvrdo pracoval. A pracoval som nielen na chudnutí, ale aj na komunikácii a strašne veľa veciach. Najmä na zmene svojho celkového vzťahu k sebe a ľudia uverili, že keď sa dokážem zmeniť ja, tak dokážem zmeniť celé mesto,“ skonštatoval Oľha.





Za svoju prvú úlohu v novej funkcii považuje okrem prebratia úradu najmä rokovanie s novozvolenými poslancami. Debatovať o fungovaní mesta chce s nezávislými poslancami aj politickými kandidátmi bez ohľadu na to, kto sa do poslaneckého zboru dostane.

„Aj keby náš poslanecký zbor nemal väčšinu, tak moja skúsenosť za posledné štyri roky ukázala, že z hľadiska komunikácie dokážem s poslancami veľmi intenzívne a prakticky komunikovať a myslím si, že som sa vypracoval na celkom vplyvného poslanca, ktorý dokázal výrazne ovplyvňovať chod mesta,“ uviedol úspešný kandidát na primátora.

Rozpočet mesta

Dôležitá potom podľa neho bude aj príprava nového rozpočtu. „Musíme sa pripraviť na to, že nás čaká extrémne dôležité prvé zasadnutie zastupiteľstva. Treba postaviť rozpočet, lebo ten nie je finálne pripravený a zastupiteľstvo o ňom ešte nerokovalo. Musíme prevziať úrad, nastaviť ho na seba a odkomunikovať celý rozpočet s celým zastupiteľstvom,“ avizuje Oľha.





Výzvami nasledujúceho obdobia sú podľa neho aj z hľadiska rozpočtu energetická kríza, opatrenia týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie, či nové legislatívne nároky v oblasti odpadov. „Je to jeden z najhorších rokov, kedy sa dá do funkcie vstúpiť, ale je to pre nás veľká výzva a svojim spôsobom sa na ňu tešíme,“ netají Oľha.

Bezplatná mestská doprava

Dodal, že prioritou na presadenie preňho ostávajú zavedenie dopravy pre seniorov a deti zadarmo a následne pripraviť mesto na bezplatnú dopravu, čo bol jeden z najväčších Oľhových sľubov v kampani spolu s budovaním cyklochodníkov. Zmenou v komunikácii s verejnosťou má podľa úspešného kandidáta byť zapájanie ľudí do rozhodovania formou participácie.

„Predstavujem si ju tak, že budeme riešiť verejné výberové konania a verejné vypočutia pri dôležitých výberových konaniach. Budeme s ľuďmi komunikovať o dôležitých témach. A až čerešničkou na torte participácie je participatívny rozpočet, za ktorý máme už aj petíciu s viac ako tisíc podpismi. Takže na prvé, alebo druhé zastupiteľstvo predložíme participatívny rozpočet. Určite bude rozdelený na volebné obvody a viacero sfér,“ dodal nový primátor mesta Prešov, ktorý tiež uspel s kandidatúrou na poslanca zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

