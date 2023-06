Novelizácia financovania RTVS je podľa Galla dobrou správou, veľa však bude závisieť od riaditeľa

21.6.2023 (SITA.sk) - Novelizácia financovania Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) je pre verejnoprávneho vysielateľa dobrou správou, myslí si predseda Rady RTVS Igor Gallo.

Dodal, že novela zákona, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR pomôže zaistiť systémové financovanie verejnoprávneho telerozhlasu, po ktorom Rada RTVS ako orgán dohľadu volala od svojho vzniku.

Nárokovateľný príspevok

Podľa predsedu Rady RTVS môže nárokovateľný príspevok, vo výške, ktorá je zadefinovaná v zákone, pri efektívnom a účelnom využití prispieť i k vyriešeniu technologického dlhu a rozvoju vlastnej tvorby. Gallo to uviedol vo svojom stanovisku k schváleniu predmetnej legislatívy.

„Od generálneho riaditeľa RTVS budeme žiadať o čo najskoršie predloženie východísk rozpočtu na budúci rok, ktorý rada v zmysle platnej legislatívy schvaľuje. Chceme vytvoriť dostatočný časový priestor na odbornú diskusiu o tomto významnom dokumente. Verím, že návrh samotného rozpočtu bude konečne obsahovať rozvojové parametre. RTVS si to po rokoch finančných suchôt určite zaslúži," uviedol Gallo.

Na zmeny si počkáme

Dodal, že je na generálnom riaditeľovi, ako túto šancu využije. „Má jedinečnú možnosť v tejto situácii ukázať svoju odbornosť a schopnosť napĺňať svoj projekt rozvoja a riadenia, ktorým zvíťazil vo voľbách," povedal predseda Rady RTVS. Podotkol však, že výraznejšie zmeny, ktoré zachytia aj diváci, sa prejavia až po čase. „Zázraky na počkanie v tomto prípade sa naozaj robiť nedajú,“ uzavrel Gallo.

Vyššia nezávislosť RTVS

Nové financovanie založené na poskytovaní automatického príspevku zo štátneho rozpočtu by mohlo zvýšiť nezávislosť RTVS. Výška príspevku sa bude odvíjať od vyprodukovaného hrubého domáceho produktu (HDP) a nemala by závisieť od politických tlakov ani vyjednávaní.

Novelu zákona o RTVS z dielne ministerstva kultúry odobrila Národná rada SR. Nárokovateľný príspevok by malo každoročne poskytovať ministerstvo financií vo výške 0,17 percenta z hrubého domáceho produktu vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje.

Príspevok by RTVS mala dostávať do konca januára príslušného kalendárneho roka a je určený na úhradu nákladov a výdavkov na zaistenie hlavnej činnosti verejnoprávneho vysielateľa v danom roku, prípadne nasledujúcich rokoch.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.