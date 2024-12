Nová linka Ryanairu na letisko Poprad-Tatry môže prilákať viac anglických turistov

Nová pravidelná linka medzi Popradom a Londýnom a s ňou spojený príchod nízkonákladového dopravcu Ryanair na toto letisko by mohlo do regiónu prilákať viac anglických turistov.

Zhodli sa na tom zástupcovia organizácií cestovného ruchu, ako aj riaditeľ letiska Martin Rakovský počas pondelkovej prezentácie leteckého spojenia so Stanstedom, ktoré bude fungovať od 1. novembra.

S novinkami letisko neskončilo

Rakovský to zároveň označil nielen za veľký úspech pre celý región, ale aj letisko, ktorému pred siedmimi mesiacmi hrozil podľa jeho slov konkurz.

S novinkami letisko pod Tatrami neskončilo, ďalšie by malo oznámiť v najbližších mesiacoch. Podľa Rakovského predstavuje práve Londýn-Stansted najväčší hub Ryanairu v Európe.





Pravidelná linka s Londýnom ponúkne napojenie na ďalších 100 destinácií a zároveň spustenie marketingovej kampane na 100 miliónovú databázu cestujúcej verejnosti.

Londýn je „creme de la creme“

Írsky dopravca bude prevádzkovať lety medzi Popradom a britskou metropolou dvakrát týždenne, v stredu a sobotu.





Doplní tak v súčasnosti pravidelné letecké spojenie s letiskom Londýn Luton prostredníctvom maďarského nízkonákladového dopravcu Wizz Air.

Jeho využitie zo strany turistov sa doteraz v zimných mesiacoch počas lyžiarskej sezóny blíži v niektorých dňoch k 70 percentám, počas leta ide podľa riaditeľa letiska o viac ako 40 percent. „Londýn je ‚cr?me de la cr?me‘ v Európe, takže prepojenie na Londýn je vždy vyťažené cez 90 percent,“ dodal.

Letné charterové lety

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský si je vedomý, že letné charterové lety popradské letisko, ktoré čelilo zlej finančnej situácii, nezachránia.





„Z tohto dôvodu sme pristúpili aktívne k rokovaniu aj cez našu krajskú organizáciu cestovného ruchu s letiskom Poprad a vstúpili sme začínajúcou sumou 100-tisíc eur na jeden rok na to, aby sme oživili novú leteckú linku,“ uviedol. Región pod Tatrami podľa jeho slov živí predovšetkým cestovný ruch a priemyselné firmy, práve to môže podľa jeho slov prilákať do regiónu nových ľudí.

„Máme aktívnu spätnú väzbu z britského trhu, že majú záujem k nám chodiť lyžovať, že sú pre nich Vysoké Tatry a Liptov dostupnou destináciou nielen vzdialenosťou, ale aj cenovo,“ reagovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.

Britskí turisti

Práve britskí turisti sa v štatistikách návštevnosti slovenských veľhôr podľa Blaškovej nachádzajú vždy v prvej desiatke, aktuálne na ôsmom mieste. „Nepredpokladáme, že Angličania ovládnu Tatry, ale určite sme presvedčení o tom, že ich počet v týchto horách stúpne,“ skonštatovala.





Podobne je na tom aj Liptov. „Výhodou dovolenkárov z Veľkej Británie je, že u nás využívajú oveľa viac služieb ako bežní klienti, to znamená, že tu minú aj viac financií,“ dodala Katarína Šarafínová z OOCR Región Liptov.





Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami. V tomto roku si pripomína 85. výročie svojho fungovania.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

