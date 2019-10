Nezamestnanosť na Slovensku stúpla nad päť percent, ale minister Richter nehovorí o kríze

18.10.2019 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu septembra tohto roka oproti augustu stúpla o 0,07 percentuálneho bodu na 5,04 %.

Nezamestnanosť sa tak zvýšila po troch mesiacoch jej stagnácie na úrovni 4,97 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,34 percentuálneho bodu.

Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Strata dynamiky na trhu práce

Úrady práce evidovali na konci septembra 138 893 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s augustom ide o nárast o 1 887 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 8 910 osôb.

„Je tu isté ochladenie, strata dynamiky na trhu práce, ale nie je to stagnácia, nemôžeme hovoriť o kríze,“ povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.





Upozornil na každoročnú špecifickosť septembra v tom, že v septembri prichádzajú na úrady práce absolventi stredných škôl, a preto miera nezamestnanosti ide v septembri nahor. „Som veľmi rád, že v tomto mesiaci sa to nejako neprejavilo, pretože sedem stotín percenta je v podstate udržanie nezamestnanosti,“ povedal šéf rezortu práce a sociálnych vecí.

Pribudli tisíce pracovných miest





Ako ďalej uviedol, takmer 18 tisíc uchádzačov o zamestnanie sa v septembri uplatnilo na trhu práce. „V porovnaní s augustom je to o 6,5 tisíca viac,“ tvrdí Richter. Minulý mesiac pritom podľa neho v evidencii úradov práce pribudlo takmer 2,7 tisíc nových voľných pracovných miest. Na úrady práce v septembri prišlo vyše 6,3 tisíca absolventov stredných škôl, najmä v Košiciach, Prešove, Žiline, Bardejove a Michalovciach.





Išlo najmä o absolventov odborov ekonomika, obchod a služby, nasledovalo strojárenstvo a elektrotechnika. „Dnes evidujeme 45 405 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov,“ povedal Richter. Podľa neho tak úrady práce začínajú absolventom stredných škôl ponúkať voľné pracovné miesta.





V septembri minulého roka podľa ministra prišlo do evidencie úradov práce 5,9 tisíca absolventov stredných škôl, teda o vyše 400 absolventov menej. Poukázal na to, že vzdelávanie na Slovensku ešte stále nie je zosúladené s potrebami na trhu práce.

Medzimesačný nárast

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,11 %. Medzimesačne to znamenalo nárast o 0,08 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,41 percentuálneho bodu.





Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci septembra tohto roka 168 240 osôb. Medzimesačne to bol nárast o 1 999 osôb, v porovnaní so septembrom vlaňajška je to menej o 10 883 ľudí.

