Nemecko do konca roka prestane dovážať ropu z Ruska, potom bude nasledovať ruský zemný plyn

Nemecko zastaví dovoz ropy z Ruska do konca roka. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková uviedla, že do leta obmedzia ropu na polovicu a do konca roka bude na nule. Ako doplnila, potom bude nasledovať ruský zemný plyn.

Informuje o tom spravodajský portál BBC, pričom pripomína, že Nemecko v súčasnosti kupuje štvrtinu jeho ropy a 40% plynu z Ruska a v reakcii na vojnu na Ukrajine už zastavilo otvorenie plynovodu Nord Stream 2.

Baerbocková uviedla, že pri postupnom ukončení dovozu ropy a plynu z Ruska sa bude riadiť „európskym plánom“. Európska únia uviedla, že prejde na alternatívne dodávky a urobí Európu nezávislou od ruskej energie ešte pred rokom 2030.

Nemecké ekonomické inštitúty tento týždeň varovali, že okamžité zastavenie dovozu ruského plynu by v krajine do roku 2023 vyvolalo ostrú recesiu.





Nemecký minister financií Christian Lindner pre BBC uviedol, že pracujú „tak rýchlo, ako je to len možné“ na zavedení embarga na ruskú energiu, ale bezprostredné embargo by viedlo k fyzickému odstaveniu nemeckých veľkovýrobcov a výrobcov automobilov.

Litva prestane dovážať ruský plyn už v priebehu apríla

Litva tento mesiac prestane dovážať ruský plyn. Stane sa tak prvou krajinou Európskej únie, ktorá učinila takéto rozhodnutie.

„Pred rokmi moja krajina urobila rozhodnutia, ktoré nám dnes umožňujú bez bolesti prerušiť energetické väzby s agresorom,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter litovský prezident Gitanas Nauseda a dodal, že príklad Litvy by mohli nasledovať aj ďalšie európske krajiny.

Klimatickí aktivisti volajú po znížení závislosti na ruskej rope či plyne, vládu vyzval k ráznym krokom

Slovenská klimatická iniciatíva žiada vládu o okamžité riešenie pre úsporu energií. Cieľom má byť níženie závislosti od ruského plynu, ropy či jadrového paliva. Informuje o tom koordinátorka združenia Slovenská klimatická iniciatíva Kateřina Chajdiaková v tlačovej správe.

Závislosť na ruskom plyne či rope

„Celý demokratický svet dnes okrem krátkodobých ekonomických sankcií uvažuje aj o tom, ako v strednodobom a dlhodobom horizonte znížiť svoju závislosť na dovozoch ruského plynu, ropy, či jadrového paliva. Sme presvedčení, že v tejto oblasti Slovensko nesmie byť výnimkou,“ uviedla Chajdiaková.





Od vlády aliancia očakáva, že podporí zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a opatrenia, ktoré využívajú fosílne palivá považovala za striktne dočasné.

Z hľadiska strednodobých opatrení žiada vládu urýchlene nastaviť a spustiť dotačné schémy pre oblasti s využitím európskych fondov v podpore využívania domáceho potenciálu obnoviteľných zdrojov energie, vo zvyšovaní energetickej efektívnosti a inovácií v oblasti budov a v prechode na teplárenstvo štvrtej generácie.

/

Dekarbonizácia a znižovanie emisií

Z hľadiska dlhodobých cieľov žiada vládu o revíziu dôležitých dokumentov ako Integrovaný energetický a klimatický plán ako aj premenu Nízkouhlíkovej stratégie na Bezuhlíkovú stratégiu.

„Navrhované opatrenia sú plne v súlade s cieľmi dekarbonizácie do roku 2050 a zníženia emisií o 55 percent do 2030. Sme presvedčení, že čím skôr bude Slovensko schopné začať pracovať na riešeniach s okamžitým výsledkom a prepracovať svoje strategické energetické dokumenty, tým skôr budeme reálne schopní začať realizovať konkrétne zmeny v praxi,“ uzavrela Chajdiaková.





Aké budú ekonomické dopady invázie Ruska na Ukrajinu? Analytik odporúča sledovať niekoľko faktorov

Invázia Ruska na Ukrajinu prekvapila Európu, svet a aj trhy. Ako povedal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák, investori spustili výpredaj svojich rizikových akciových titulov a začali nakupovať bezpečné aktíva, ako sú drahé kovy a dlhopisy.

„Veľký rast nestability priniesol vystrelenie cien komodít ako uhlie, pšenica, ale aj ropa, kde cena preskočila 100 dolárov za barel. Ruská federácia je významným dodávateľom energetických surovín pre EÚ, čo spôsobilo markantné zvýšenie cien plynu,“ povedal Horňák.

Pokles výnosov nemeckých a slovenských štátnych dlhopisov nebol podľa neho až tak veľký. Desaťročné nemecké výnosy klesli o 6 bázických bodov z 0,23 % na 0,17 %, slovenské výnosy klesli z 0,66 % na 0,49 %.

Z Ruska k nám prúdi ropa aj plyn

Aj keď z hľadiska medzinárodného obchodu nepredstavuje Ukrajina a Rusko významných obchodných partnerov pre Slovensko, keď podiel importov a exportov sa pohybuje v jednotkách percent, Ruská federácia však podľa Horňáka dodáva na Slovensko až dve tretiny ropy a ropných produktov a viac než 90 % plynu.

„Ďalší vývoj konfliktu ukáže, ako a do akej miery bude zasiahnutá vzájomná ekonomická spolupráca a výmena tovarov a teda do akej miery bude zasiahnuté hospodárstvo. Okrem toho sa niektoré slovenské podniky vo veľkej miere spoliehajú na dodávky surovín z východu, napríklad železnej rudy,“ hovorí analytik.

Vzhľadom na tento vývoj existuje podľa Horňáka niekoľko faktorov, ktoré je v súčasnosti potrebné sledovať. Cena energií ostane s najväčšou pravdepodobnosťou podľa neho zvýšená, čo sa bude prelievať aj do cien iných tovarov a služieb, čím by miera inflácie mohla dosahovať vyššie úrovne aj v ďalšom období.

Tlak na verejné financie vzrastie

V prípade narušenia dodávateľsko-odberateľských reťazcov a útlmu aktivity v dôsledku vysokých cien vstupov, materiálov, tovarov môže zároveň prísť pokles ekonomickej výkonnosti cez zníženie investícií a spotreby domácností. Do popredia sa podľa analytika dostáva hrozba kombinácie nižšieho ekonomického rastu a zvýšenej inflácie.

Samotné napätie a nestabilita budú podľa analytika negatívne vplývať na rozhodovanie ekonomických subjektov, vzrastie tlak na verejné financie, a to nielen prostredníctvom nákladov súvisiacich s konfliktom, ale aj potenciálna pomoc ekonomike pri zvládaní sťažených podmienok.

„Pravdepodobnosť skorého zvyšovania sadzieb ECB je o niečo nižšia. Cena peňazí dlhších splatností na trhu však zatiaľ veľmi neklesla, takže trh so sprísňovaním menovej politiky stále počíta,“ dodal Horňák.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

