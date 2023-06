Nedostanete absolútne nič, kričal Mikuláš na rómske deti v Matejovciach (video)

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia sa bude zaoberať videonahrávkou, ktorá vznikla počas nedeľného vystúpenia osláv príchodu Mikuláša v popradskej mestskej časti Matejovce. Krátke video z jeho návštevy natočené mobilným telefónom, v ktorom sa rozčuľuje, zvyšuje hlas a kričí, sa šíri internetom.

Prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik v stredu pre agentúru SITA uviedol, že obvodné oddelenie Policajného zboru Poprad na základe zaslaného podnetu bude predmetné oznámenie preverovať.

Mikuláš neudržal nervy na uzde

Mesto Poprad pripravilo v tomto roku pre deti program s putujúcim Mikulášom po jednotlivých mestských častiach. V nedeľu podvečer prišiel aj do Matejoviec, v ktorých žije aj početná rómska komunita. Vo videonahrávke Mikuláš hlučnému davu zvýšeným hlasom hovorí, že všetci stojaci v prvom rade nedostanú od Mikuláša absolútne nič.

„Lebo Mikuláš nosí darčeky a dáva sladkosti len tým, ktorí sú dobrí a počúvajú, a nie tým, ktorí vrieskajú a nevedia sa správať,“ povedal. Zároveň skríkol po rómsky ticho. Potom položil otázku, kto ich vychováva a či sa za nich rodičia nehanbia.





„Ako sa správate, čo to má znamenať? Chodím po celom meste a s tým som sa nestretol, že by boli takéto bláznivé deti. Ja mám deti strašne rád, preto som tu, ale takto sa správať, to je hanba. Ale nie hanba tým deťom, ale rodičom, že toto tu dokážu a dovolia. Kde sú rodičia, že toto robia vaše deti, ukážte sa, Cigáni, kde ste?“ poznamenal preoblečený Mikuláš.

Mnohých ľudí jeho správanie pobúrilo, niektorí v komentároch pod videom na sociálnej sieti uviedli, že si mal nájsť iný spôsobom, ako utíšiť hlučné a uvrieskané deti, či to, že mesto Poprad sa môže hanbiť za takého Mikuláša. Ďalší tvrdia, že „Mikulášovi došla trpezlivosť tak, ako došla aj Matejovčanom“.

Video je vraj vytrhnuté z kontextu

Za Mikuláša bol preoblečený bývalý mestský poslanec a ochotnícky herec Rudolf Kubus. Pre agentúru SITA uviedol, že video je vytrhnuté z kontextu. „Kričal som nahlas, ale nie na deti, no na rodičov,“ zdôraznil. Z vreciek mu deti podľa jeho slov vytrhávali cukríky a na upozornenia na stíšenie sa nereagovali.





„Povedal som, že deti mám rád, všetky deti mám rád. Ale milujem dobré deti, ktoré sa slušne správajú, to je jedno, či by tam boli biele deti, čierne, zelené či fialové, pre mňa sú deti deti, ja ich milujem, a preto robím túto prácu,“ uviedol dlhoročný Mikuláš. Podľa jeho slov sa Mikuláš, čert a anjel správali slušne.

„Za krik, ruch a neslušné správanie detí môžu rodičia. Ak by tam boli, bolo by všetko v poriadku, usmernili by ich. Policajti tam nestíhali okolo nás obskakovať,“ skonštatoval. Video však podľa neho ukazuje iba časť z programu. Podľa jeho slov sa situáciu následne podarilo upokojiť.





„Vyvolávali sme deti na pódium, kde mohli recitovať, zatlieskali sme si, bral som rovnakou mierou ako rómske, tak aj nerómske deti. Zišli sme dole, fotili sme sa s ľuďmi, nálada sa upokojila,“ dodal.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

