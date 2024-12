Návrh nariadenia Európskej komisie k digitálnym zeleným certifikátom podporuje aj ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy podporuje návrh nariadenia Európskej komisie (EK) k digitálnym zeleným certifikátom, ktoré má poskytnúť harmonizované riešenie pre cestovanie.

Ako podotkla štátna tajomníčka rezortu Katarína Bruncková, zavedenie certifikátov je nástrojom na obnovenie cestovného ruchu.

Čo sa týka možnosti, aby mohli cestovať aj Slováci, ktorí by sa dali zaočkovať voči ochoreniu COVID-19 vakcínami, ktoré nie sú schválené v Európskej únii (EÚ) vrátane vakcíny Sputnik V, podľa rezortu dopravy táto otázka nie je uzavretá a rokovania naďalej prebiehajú.

Ministerstvo dopravy nemá kompetencie

Čo sa týka implementácie nariadenia, ministerstvo dopravy nemá kompetencie v danej záležitosti. Gestorom nariadenia je rezort zdravotníctva a za spolugestorov boli určené ministerstvá vnútra a investícií. Podľa Kataríny Brunckovej bude na dohode týchto ministerstiev, aký bude praktický výkon.

Čo sa týka vnútroštátnej koordinácie, rezort diplomacie zriadil Task Force, pracovnú skupinu expertov zo zainteresovaných ministerstiev vrátane rezortu dopravy. Tá pravidelne zasadá a jej cieľom je koordinácia pozície Slovenska na prebiehajúce rokovania v Rade EÚ.

Rezort víta hygienickú certifikáciu

Ministerstvo dopravy plne podporuje akúkoľvek aktivitu na úrovni Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ktorej cieľom je zjednotenie pravidiel pre obnovenie fungovania covidom zasiahnutého cestovného ruchu. Víta aj iniciatívu hygienickej certifikácie pre služby v cestovnom ruchu.

O tejto téme rokuje rezort s národnými, stavovskými a profesijnými organizáciami. Ak budú oznámené finálne odporúčania zo strany EK, tieto bude ministerstvo presadzovať návrhmi na vnútroštátnej úrovni voči príslušným orgánom, napríklad návrhmi úprav v covid automate a semafore pre cestovný ruch.

