Naši hasiči budú minimálne do piatka bojovať s ohňom v Českom Švýcarsku, pomoc poskytli aj slovenskí vojaci

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hasiči, ktorí pomáhajú uhasiť rozsiahly požiar v českom Národnom parku České Švýcarsko, by mali na lokalite požiaru ostať do piatku.

Hasenie za pomoci vrtuľníkov

Slovenský tím naďalej obsluhuje všetky tri umelo vytvorené plniace nádrže na stanoviskách Mezná a Vysoká Lípa. Využitie fireflexov a ich taktické umiestnenie blízko požiariska v pondelok ocenil aj generálny riaditeľ HZS ČR Vladimír Vlček. Informovalo o tom oddelenie komunikačné a vnútorných záležitostí Prezídia hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Po pondelňajšom rannom brífingu na letisku v Ústí nad Labem rozhodli, že slovenské vrtuľníky budú počas celého dňa nasadené na nedostupné kopce Bournak a Vetrovec na východnej strane požiariska.

V daných lokalitách ich nasadia aj s ďalšími vrtuľníkmi, aby mohli čo najefektívnejšie hasiť. S požiarmi pomáhajú okrem hasičov, pilotov aj slovenskí vojaci.

Do boja s ohňom vyrazili vojaci

Vojenskí piloti vrtuľníkov, ktorí v uplynulých týždňoch pomáhali s hasením v Slovinsku, Českej republike, ale aj na Slovensku urobili celkovo takmer 700 letov.





Hasenie v Malej Lodine pri Košiciach si vyžiadalo 229 letov, pri ktorých prepravili vyše 463-tisíc litrov vody. Počas 349 letov v Slovinsku transportovali 712-tisíc litrov vody. Za prvý deň zásahu v Českom Švajčiarsku to bolo 99 letov a viac ako 247-tisíc litrov vody. Informovalo o tom ministerstvo obrany SR (MO SR).

S požiarmi, ktoré v Českej republike v uplynulých dňoch zasiahli najmä Národný park České Švajčiarsko, pomáhajú okrem pilotov aj slovenskí vojaci.

Zhoreli už stovky hektárov lesa

„Pomoc Českej republike som avizoval hneď po dodržaní protokolov, ktoré boli nutné po nasadení našich vojakov a techniky v Slovinsku. Zároveň ďakujem profesionálom z ozbrojených síl za pripravenosť a odhodlanie pomáhať všade tam, kde je to potrebné,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).





Vláda 28. júla schválila vyslanie do 30 príslušníkov Ozbrojených síl SR s vrtuľníkom UH-60M Black Hawk s hasiacim modulom a príslušnou kolesovou technikou.

Pri hasení požiaru, ktorý pohltil stovky hektárov lesa, pomáhali aj dve talianske lietadlá Canadair, ale museli sa vrátiť do Talianska, kde je ich treba na hasenie tamojších požiarov.





V piatok ich vystriedali dve podobné lietadlá zo Švédska, z ktorých každé pojme 3 000 litrov vody. Situácia na požiarisku je podľa hasičov už pár dní stabilizovaná a nezhoršuje sa.

