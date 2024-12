Mnohí sa stažujú na súčasné epidemiologické opatrenia. Sú prísnejšie ako minulé leto?

Leto je pre mnohých ľudí vyslobodením z dlhého obdobia prísnych epidemiologických opatrení. Odborníci však v obave pred tým, že by sa mohla zopakovať pandemická situácia z jesene a zimy minulého roka, toto leto nenechávajú nič na náhodu.

Opatrenia, ktoré budú platiť od piatka 9. júla, niektorí označujú za prísne. Porovnali sme preto, aké vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) boli v platnosti vlani a podľa akých pravidiel sa musíme riadiť dnes.

Najväčší rozdiel je určite v regionálnom prístupe k pandémii ochorenia COVID-19, nakoľko vlani sme ešte nemali v platnosti COVID automat. Nariadenia teda platili pre všetkých rovnako.





Zo zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie, ktoré v stredu odprezentoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) vyplýva, že od pondelka 12. júla budú okrem troch okresov opäť platiť pre všetkých rovnaké pravidlá.

Žlté okresy

Okresy Humenné, Ružomberok a Turčianske Teplice ostávajú zaradené v I. stupni ostražitosti, to znamená, že obyvatelia týchto oblastí musia povinne nosiť rúška v interiéri, ako aj na hromadných podujatiach v exteriéri.

Hromadné podujatia sú pritom povolené s kapacitou na sedenie v interiéri 50 percent, teda maximálne 250 osôb a v exteriéri 75 percent, teda maximálne 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 100 osôb a v exteriéri 250 osôb.





Obrady, ako sú sobáše, krsty a pohreby, sú takisto povolené s dodržaním vyššie opísaných kapacitných podmienok. Pri oslavách, svadobných hostinách, karoch a večierkoch platia rovnaké kapacity, no povinný je aj zoznam účastníkov.





Kapacitne obmedzené, na 50 percent, sú aj wellnessy, aquaparky, kúpele, bazény a plavárne. Reštaurácie sú otvorené s dodržaním pravidla šesť cudzích osôb alebo osôb z jednej domácnosti pri stole v interiéri, pričom rozostupy medzi stolmi musia byť dva metre.





V týchto okresoch sa tiež stále odporúča práca z domu, ak je to možné. Prezenčná forma výučby na materských, základných, stredných školách a gymnáziách, ako aj na vysokých školách, prebieha s?obmedzenou kapacitou.

Rúška

Pre všetky ostatné okresy na Slovensku je stále povinné nosenie rúška v?interiéri v?spoločných priestoroch a?na hromadných podujatiach aj v?exteriéri. Vlani začala práve 4. júla platiť vyhláška, ktorou sa takisto nariaďovalo nosenie rúška v interiéri a MHD.

Výnimky z nosenia prekrytia horných dýchacích ciest mali počas leta 2020 deti, učitelia a niektoré ďalšie povolania. Odporúčané bolo rovnako nosenie rúšok v exteriéri, pokiaľ nebola dodržaná vzdialenosť dvoch metrov.

Podujatia

Od 4. júla 2020 bolo upravené aj to, za akých podmienok môžu prebiehať podujatia, napríklad pri tých so sediacim obecenstvom muselo byť medzi ľuďmi vždy jedno sedadlo voľné a mohlo byť zaplnených len 50 percent kapacity.





Pri podujatiach, v ktorých vedel organizátor rozdeliť priestor na sektory, mohlo byť prítomných maximálne 1 000 osôb naraz v jednom sektore.

Podobné nariadenie je platné aj od piatka, vo wellnessoch, aquaparkoch a kúpeloch smie byť najviac 50 percent kapacity sektora, respektíve do 1 000 osôb.

Hromadné podujatia sú tiež povolené s kapacitou na sedenie do 75 percent a s kapacitou na státie do 50 percent, pričom zároveň platí, že v interiéri to môže byť maximálne 500 osôb a v exteriéri maximálne 1 000 osôb. Platí to aj pre obrady a oslavy.

Cestovanie

Okrem nariadení v rámci COVID automatu platia od 9. júla pre všetkých občanov aj ďalšie celonárodné opatrenia. Každá osoba nad 12 rokov vstupujúca na územie Slovenskej republiky povinná sa najneskôr bezprostredne pri vstupe zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica.





To, aké nariadenia musia ďalej splniť, záleží od toho, aký je jeho zdravotný stav. Najjednoduchšie to majú osoby, ktoré sú podľa vyhlášky považované za plne očkované.

Plne očkovaní

Konkrétne sú to ľudia, ktorí dostali obe dávky vakcíny minimálne pred 14 dňami alebo aspoň jednu dávku najmenej pred 21 dňami. Plne zaočkovaná je aj osoba, ktorá pred 14 dňami dostala prvú dávku vakcíny a najviac pred 180 dňami prekonala ochorenie COVID-19.





Plne zaočkovaná je aj osoba, ktorá dostala prvú dávku akejkoľvek vakcíny, avšak vtedy platí obmedzenie, že registrácia do eHranice je pre takéhoto človeka platná iba do 9. augusta. Pri ostatných plne zaočkovaných osobách je registrácia platná šesť mesiacov.

Plne zaočkované osoby definované vyhláškou tiež majú tú výhodu, že pre nich, ani ich rodinných príslušníkov, neplatí povinná 14-dňová karanténa po príchode zo zahraničia. Túto karanténu je možné si skrátiť PCR testom, ktorý však môže byť urobený až na piaty deň.

Karanténa

Karanténa sa nevzťahuje ani na pracovníkov, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie štátov Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Ukrajinu. O tom, že tam pracujú, musia mať potvrdenie.





Povinná karanténa sa netýka ani ľudí, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.





Vyhláška zároveň uvádza, že tí, ktorí sa nepovažujú za plne zaočkovaných, sa musia byť schopní preukázať pri vstupe na územie Slovenska negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako sedem dní. Sú tam však aj výnimky pre študentov či športovcov.

Pred rokom rovnako platilo nariadenie o karanténe, ktorá mala takisto trvať 14 dní, pričom PCR test si mohol človek robiť na piaty deň. Príchod na Slovensko sa však nahlasoval telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu ÚVZ a svojmu praktickému lekárovi.





Opäť platili výnimky pre niektoré povolania, študentov, či tých, ktorí bývajú alebo pracujú v zahraničí. Zo všetkých týchto porovnaní vyplýva, že súčasné epidemiologické opatrenia sa veľmi nelíšia od tých, ktoré fungovali počas leta roku 2020.





Jediný rozdiel je prepracovanejší systém, a teda regionálne nastavenie, rozdielny prístup k očkovaným ľuďom a tým, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, ako aj zjednodušenie nahlasovania prechodu hraníc.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.