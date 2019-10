Ministerstvo zahraničných vecí vydalo brožúru o brexite, prináša rady pre Slovákov

20.7.2019 (Webnoviny.sk) - V novej brožúre venovanej brexitu rezort diplomacie prináša rady, ako požiadať o získanie trvalého pobytu vo Veľkej Británii.

Ministerstvo upozorňuje aj na to, že občania žijúci v Británii sú rozdelení do troch kategórií. Prví sú tí, ktorí tam majú bydlisko a do 31. decembra 2020 si podajú žiadosť o trvalý pobyt na území Spojeného kráľovstva.

Rodinní príslušníci týchto občanov – čiže manželia, registrovaní partneri, starí rodičia, deti a vnúčatá, ktorí ešte nežijú v Británii, ale môžu sa k nim pripojiť do 29. marca 2022. Do tretej kategórie patria budúci manželia a registrovaní partneri, ako aj ostatné závislé či výživové osoby, ktoré ešte v Británii nežijú, ale môžu tam prísť do 29. marca 2022. Ministerstvo zverejnilo 35-stanový dokument na svojej facebookovej stránke.

Rovnaký prístup k službám ako doteraz

„Slovenskí občania, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí spadajú do rozsahu bodov 1 až 3 dostávajú od britskej vlády garanciu, že budú mať rovnaký prístup k službám a benefitom ako doteraz. To sa vzťahuje na ich nároky na zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, výplatu dávok ako aj príspevky na bývanie, vrátane sociálneho bývania a pomoci pri bezdomovectve,“ píše sa v brožúre.

Dokument poskytuje aj informácie o tom, čo ľudia potrebujú, keď sa chcú zaregistrovať do takzvanej Pobytovej schémy. K registrácii potrebujú slovenský pas alebo britskú biometrickú kartu povolenia na pobyt, dôkaz o legálnom pobyty v Spojenom kráľovstve, napríklad číslo národného poistenia a výpis z registra trestov. Všetky dokumenty sa podávajú cez online systém, ale britské úrady môžu požiadať o zaslanie ďalších dokumentov. „Ak úspešne podáte žiadosť do pobytovej schémy pre občanov EÚ, budete môcť žiť a pracovať na území Spojeného kráľovstva aj po 31. decembri 2020, registrácia je bezplatná. Bude vám udelený trvalý pobyt (settled status), ak žijete na území Spojeného kráľovstva päť a viac rokov, alebo status pred získaním pobytu (pre-settled status), ak žijete na území Spojeného kráľovstva menej ako päť rokov,“ približuje brožúra.

Občania nemajú na výber

Ako ďalej ministerstvo vysvetlilo, občania nemajú na výber, získanie statusu záleží od toho, ako dlho v Spojenom kráľovstve v čase podania žiadosti žijú. „Po dovŕšení pobytu v celkovej dĺžke päť rokov kedykoľvek v budúcnosti, však samozrejme môžete požiadať o trvalý pobyt za podmienky, že máte čistý register trestov a z vlastnej vôle nepredstavujete záťaž pre britský sociálny systém,“ píše sa ďalej v materiáli. Ministerstvo v ňom tvrdí, že jediný rozdiel medzi scenármi odchodu s dohodou a bez dohody je v dátume konca registrácie do Pobytovej schémy pre občanov EÚ. V prípade odchodu bez dohody je posledným možným dátumom 31. december 2020, v prípade dohody 30. jún 2021.

Ministerstvo zahraničných vecí pripravilo 35-stranový dokument s názvom No deal brexit (Brexit bez dohody), v ktorom opisuje, ako sa Slovensko na tento scenár pripravilo, aké budú pobytové práva občanov žijúcich v Británie, aký bude prístup na pracovný trh či ich zdravotné a sociálne zabezpečenie. Brožúra zverejnená aj na facebookovej stránke ministerstva pripomína, že Európska komisia už dokončila prípravy na odchod Spojeného kráľovstva bez dohody. Uverejnili zoznam 88 opatrení o pripravenosti v jednotlivých odvetviach a zriadili aj bezplatné telefónne číslo, na ktorom vedia občanom odpovedať na otázky vo všetkých úradných jazykoch 00 800 67 89 10 11. Poradiť v slovenčine vedia v pracovné dni od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00.

Plánovaný odchod koncom októbra

Momentálne je dátumom odchodu Veľkej Británie z Európskej únie 31. október. Pôvodne mala Británia odísť už 29. marca, neskôr odchod presunuli na 12. apríl. Každý posun musia odobriť lídri členských krajín EÚ.

Európska dohoda, ktorá upravuje "rozvodové podmienky" už schválila, britskí poslanci ju však niekoľkokrát odmietli odobriť. Zároveň ale odmietajú aj odchod bez dohody. Možné rokovania komplikuje vnútropolitická situácia vo Veľkej Británii, keďže premiérka Theresa May oznámila svoj odchod. Na poste premiéra, ale aj lídra Konzervatívnej strany ju pravdepodobne nahradí zástanca tvrdého brexitu Boris Johnson.





