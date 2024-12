Milan Majerský ohlásil svoje víťazstvo v boji o post prešovského župana, zvolených poslancov pozýva do spolupráce

Milan Majerský ohlásil svoje pravdepodobné víťazstvo vo voľbách na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

Urobil tak na základe priebežných výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR a prieskumov z volebných okrskov vo väčších mestách.

„V prvom rade chcem poďakovať voličom, ktorí zodpovedne pristúpili k volebným urnám a odovzdali mi hlas. Ale chcem poďakovať všetkým obyvateľom samosprávneho kraja a povedať im, že moja práca bude pre všetkých.

Chcem pozvať do spolupráce všetkých novozvolených poslancov a chcel by som, aby sme ako uplynulých päť rokov našli spoločné slovo pri riešení problémov samosprávneho kraja,“ uviedol v prvej reakcii Majerský s tým, že hoci výsledky ešte nie sú definitívne, rozdiel medzi ním a jeho vyzývateľom Michalom Kaliňákom stále narastá.

Kaliňák pogratuloval Majerskému

Michal Kaliňák (Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Aliancia) krátko pred pol jednou telefonicky pogratuloval Majerskému k víťazstvu.





„Zároveň som vyjadril veľkú vďaku všetkým, ktorí prišli voliť, pretože účasť bola ohromná a každý musí uznať, že sme svojou kampaňou prispeli k takémuto záujmu ľudí,“ poznamenal Kaliňák. Svoj výsledok napriek prehre označil za solídny.

Kaliňák zatiaľ nekonkretizoval, čo bude robiť po neúspešných voľbách. Naznačil ale, že v Združení miest a obcí Slovenska zrejme pokračovať nebude.

„Nechám si ešte pár dní na oddych a do konca roka budete všetci vedieť, kam poputujú moje kroky,“ uviedol s tým, že v tejto chvíli o ďalšom angažovaní sa v politike neuvažuje.





Kaliňák má ešte šancu pôsobiť v krajskom parlamente ako poslanec, keďže kandidoval aj na jedno zo 65 miest v zastupiteľstve.

Prvý krokom je rozpočet

Majerský dodal, že prvým krokom po znovuzvolení je schvaľovanie rozpočtu. „Bude to kľúčové uznesenie pre celý nasledujúci rok. Vieme, že nás čaká ťažký rok. Vieme, aké sú vysoké ceny energií, stavebných materiálov. Veľa vecí bude v kraji ohrozených, ale verím, že to poskladáme tak, že budeme vedieť dať PSK aj do rozvoja,“ uzavrel staronovový predseda Prešovského samosprávneho kraja.





Podľa spočítaní 98 percent odovzdaných hlasov má Majerský takmer 107-tisíc hlasov a získal 41,9 percenta hlasov. Druhý v poradí Michal Kaliňák zaostáva o viac ako 27-tisíc hlasov so ziskom 31,3 percenta.





