Miera nezamestnanosti na Slovensku klesla. Pribudlo však mnoho absolventov VŠ, najmä z troch univerzít

20.6.2023 (SITA.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v máji tohto roka medzimesačne znížila o 0,24 percentuálneho bodu na 5,10 percenta. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je od začiatku tohto roka novým hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, v minulom mesiaci medzimesačne klesol o 0,18 percentuálneho bodu na 3,90 percenta.

Pokles nezamestnanosti podľa ústredia práce pokračuje napriek nárastu počtu tohtoročných absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie. V máji sa PDU ustálil na najnižšej hodnote od januára 2021, odkedy rezort práce tento ukazovateľ začal sledovať.

Podružný ukazovateľ, miera evidovanej nezamestnanosti podľa ústredia práce naznačuje, že situácia na trhu práce sa vrátila do stavu pred krízou. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v máji úroveň 5,10 percenta, kým vo februári 2020 to bolo 5,05 percenta.

Májový pokles, podobne ako aprílový, bol podľa ústredia práce čiastočne spôsobený zmenami v oblasti aktivačných prác. Od apríla začali platiť v oblasti aktivačných prác zásadné legislatívne zmeny s cieľom zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie. V praxi to znamenalo ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vyplácal aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác.

„Ako nám ukazujú štatistiky, celková nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch, rovnako tak aj v 15 okresoch s najvyššou nezamestnanosťou,“ uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Napriek poklesu celkovej nezamestnanosti, počet uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov v máji mierne vzrástol. Dôvodom bol tradičný prítok tohtoročných absolventov vysokých škôl do evidencie na úradoch práce.

Ústredie práce evidovalo v máji najviac tohtoročných absolventov z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, z Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Najviac uchádzačov o zamestnanie absolvovalo vzdelávanie v odbore Nelekárske zdravotnícke vedy, Ekonomické vedy a Lekárske vedy.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz