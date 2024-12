Matovičova vláda zabúda na whistleblowerov, kritizuje Nadácia Zastavme korupciu

23.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda stihla zriadiť Úrad splnomocnenca vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc, no na whistleblowerov - teda nahlasovateľov korupcie, pozabudla. Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu (NZK) v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala projektová manažérka Klára Bernátová.

NZK v apríli vyzvala vládu, aby sfunkčnila Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Pri príležitosti utorkového Medzinárodného dňa whistleblowerov pripomína, že tento úrad stále neexistuje.

Podpora v praxi dobre nefunguje

Slovensko má podľa NZK viac než rok platný nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podpora pre tých, ktorí oznámia korupciu na pracovisku, však stále v praxi dobre nefunguje. Chýba totiž úrad, ktorého zriadenie nový zákon predpokladá.

Kandidátov na prípadného šéfa úradu vybrala nezávislá komisia. Ide o Zuzanu Dlugošovú a Martina Rajňáka. “Obaja na verejnom vypočutí preukázali, že majú odborné aj osobnostné predpoklady, aby mohli túto novú inštitúciu riadiť,” povedala Zuzana Petková, NZK. Predchádzajúca vláda však nestihla tieto nominácie posunúť parlamentu, ktorý musí budúceho šéfa úradu zvoliť.

NZK preto v apríli vyzvala premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý má vo vládnom programe boj proti korupcii, aby situáciu riešil. “Chápeme, že nový kabinet mal počas koronakrízy iné priority, ale nemal by zabúdať ani na zásadné opatrenie proti korupcii, ktorým je nový úrad,” dodala Petková.

Úrad pre Krištúfkovú stihli zriadiť

Pripomenula, že na whistleblowerov si vláda zatiaľ čas nenašla. Stihla však zriadiť nový úrad splnomocnenkyne pre rodinu, ktorou sa stala Petra Krištúfková (Sme rodina) a po zverejnení jej fotografií na jachte Mariana Kočnera ho aj celý zrušiť.

Podľa Nadácie, čím skôr nový úrad na ochranu whistleblowerov vznikne, tým skôr sa bude dariť brzdiť korupciu. Úrad by sa mal aktívne podieľať na podpore oznamovateľov a šírení osvety.





Mal by napríklad kontrolovať, či ich zamestnávatelia nešikanujú a sledovať, či polícia vyšetruje trestné činy, na ktoré poukázali.





NZK bola založená v roku 2014. Jej hlavným poslaním je zvyšovať povedomie o korupcii, aktivizovať širokú verejnosť v otázkach verejného záujmu, pomáhať whistleblowerom, podporovať investigatívnu žurnalistiku a presadzovať systémové opatrenia, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.





Viac k téme: korupcia, Nadácia Zastavme korupciu

